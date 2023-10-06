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Квартиры с бассейном в Провинция Пхукет, Таиланд

Пхукет
1670
Патонг
22
Кату
5
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212 объектов найдено
Кондо 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/6
Покупка квартиры в проекте Cassia Residence - это уникальное и заманчивое предложение, котор…
Цена по запросу
Кондо с бассейном, с видом на горы, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо с бассейном, с видом на горы, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/6
€138,634
Кондо 1 спальня с бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/7
€220,530
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 5/6
€246,460
Кондо 2 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 7
Представляем изысканный угловой блок с двумя спальнями, стратегически предназначенный для уе…
€189,980
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Этаж 2/2
Инфраструктура: Бассейн на крыше кондо с панорамным видом на море и закат Несколько бассейно…
€367,500
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 5
Апартаменты с 1 спальней в новом комплекcе полностью оборудованы для комфортного отдыха и по…
€271,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 5
Апартаменты с 2 спальнями в новом комплекcе, полностью оборудованы для комфортного отдыха и …
€391,000
Кондо 1 спальня с бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 8
Большой жилой комплекс с хорошо развитой инфраструктурой, расположенный всего в нескольких м…
€107,826
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 7
Современный жилой комплекс будет расположен в одном из самых зеленых районов Пхукета, всего …
€469,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 161 м²
Количество этажей 8
Этот роскошный кондоминиум в районе Камала, был построен в декабре 2017 года. Он включает в …
€597,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 166 м²
Количество этажей 8
Роскошный пентхаус в данном кондоминиуме – отличное место для большой семьи или короткого о…
€734,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 7
Апартаменты с одной спальней в данном кондоминиуме, станут прекрасным местом для проживания …
€200,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Этаж 3/7
Трехкомнатная квартира в кондоминиуме. В квартире две спальни, две ванные комнаты, гостиная…
€270,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 8
Просторная трехкомнатная квартира площадью 78 кв.м., подойдет как для семьи с детьми, так и …
€263,500
Кондо 3 спальни с бассейном, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 4/6
€207,951
Кондо 1 спальня с бассейном, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/6
€98,584
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 248 м²
Этаж 7/7
€1,25 млн
Кондо 2 спальни с бассейном в Ban Tha Pak Waeng, Таиланд
Кондо 2 спальни с бассейном
Ban Tha Pak Waeng, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/5
€383,476
Кондо 3 спальни с бассейном, с личным бассейном, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с бассейном, с личным бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Этаж 3/3
€485,218
Кондо с бассейном, с личным бассейном, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо с бассейном, с личным бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/7
€111,575
Кондо 1 спальня с бассейном, с личным бассейном, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с бассейном, с личным бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/7
€149,185
Кондо с бассейном, с личным бассейном, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо с бассейном, с личным бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/7
€149,185
Кондо 2 спальни с бассейном в Ban Tha Pak Waeng, Таиланд
Кондо 2 спальни с бассейном
Ban Tha Pak Waeng, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/5
€385,094
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном, с личным бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
€1,43 млн
Кондо 2 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 7
€533,155
Кондо 2 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 7
€291,131
Кондо с бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 7
€117,762
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
Это свойство - пентхаус SqM со спальнями и ванными комнатами, которые доступны для продажи. …
€744,515
Кондо 1 спальня с бассейном в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€156,862

Типы недвижимости в Провинция Пхукет

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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