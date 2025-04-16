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Жильё в Salou, Испания

квартиры
4
5 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Salou, Испания
Квартира 5 комнат
Salou, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 1/3
Стильные апартаменты в комплексе рядом с морем в Таррагоне. Апартаменты расположены в соврем…
$761,075
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Квартира 4 комнаты в Salou, Испания
Квартира 4 комнаты
Salou, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этаж 3/3
Стильные апартаменты в комплексе рядом с морем в Таррагоне. Апартаменты расположены в соврем…
$658,227
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Квартира 2 спальни в Salou, Испания
Квартира 2 спальни
Salou, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Кондиционер Отопление Сад Подземная парковка Бассейн Терраса Рядом с пляжем Естествен…
$341,364
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Квартира 3 комнаты в Salou, Испания
Квартира 3 комнаты
Salou, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1/3
Стильные апартаменты в комплексе рядом с морем в Таррагоне. Апартаменты расположены в соврем…
$582,444
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Дом 5 комнат в Salou, Испания
Дом 5 комнат
Salou, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1
Роскошные виллы рядом с пляжем в Таррагоне. Сдвоенные виллы на продажу в эксклюзивном проект…
$1,06 млн
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