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Жильё в Ареньс-де-Мар, Испания

1 объект найдено
Дом 9 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Ареньс-де-Мар, Испания
Дом 9 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Ареньс-де-Мар, Испания
Количество спален 9
Площадь 622 м²
Комфортабельный дом расположен в городе Ареньс-де-Мар, Испания. Площадь дома занимает 622 кв…
€990,000
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