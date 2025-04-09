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Жильё в Бадалона, Испания

квартиры
4
4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Барселонес, Испания
Premium Premium
Квартира 4 комнаты
Барселонес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 3/12
Квартиры в Бадалоне, Барселона, рядом с пристанью для яхт Город Бадалона входит в состав про…
$763,460
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Квартира 5 комнат в Барселонес, Испания
Квартира 5 комнат
Барселонес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 6
Квартиры с современным дизайном у моря в Бадалоне, Эль-Грог Жилой комплекс расположен в удоб…
$592,665
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Квартира 4 комнаты в Барселонес, Испания
Квартира 4 комнаты
Барселонес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1
Квартиры с современным дизайном у моря в Бадалоне, Эль-Грог Жилой комплекс расположен в удоб…
$591,574
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Квартира 3 спальни в Барселонес, Испания
Квартира 3 спальни
Барселонес, Испания
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Жилой комплекс находится в исключительном месте, с прямым доступом к лучшим пляжам в этом ра…
$447,974
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