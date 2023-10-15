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Жильё с видом на море в Каталония, Испания

Selva
43
Sant Antoni
33
Льорет-де-Мар
23
Upper Emporda
22
Girones
19
Баш-Льобрегат
14
Maresme
13
Сан-Фелиу-де-Гишольс
11
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119 объектов найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Lower Emporda, Испания
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Площадь 143 м²
Этаж 3/3
Комфортабельная квартира с 4 спальнями и с превосходным видом на море, расположенная в прест…
€890,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Этаж 2/2
Продается уютный солнечный дом после капитальной реформы, расположенный в тихой, зеленой урб…
€480,000
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Площадь 409 м²
Количество этажей 3
Элегантная современная вилла с видом на море, расположенная в престижной урбанизации Торре В…
€2,95 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 202 м²
Количество этажей 3
Трехуровневый дом с 4 спальнями и с великолепным видом на море, расположенный в урбанизации …
€1,09 млн
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 6
Площадь 519 м²
Количество этажей 3
Потрясающая вилла с восхитительным панорамным видом на море, расположенная на скалистом скло…
€8,30 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 5
Площадь 349 м²
Количество этажей 2
Добротный современный двухуровневый дом в престижном районе Фенальс в Плайя де Аро, в пешей…
€1,60 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 4
Площадь 156 м²
Этаж 2/3
Предлагаем Вашему вниманию современные новые квартиры в элитном жилом комплексе Mas de Palol…
€1,33 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 5
Площадь 453 м²
Этаж 2/2
Продается великолепный дом с 4 спальнями и превосходным видом на море, расположенный в прест…
€850,000
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с садом в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 3 500 м²
Шанс: Уникальная и редкая возможность владеть своим раем на берегу моря, в 30 минутах езды о…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 4
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
Продаются апартаменты, расположенные на второй линии моря в престижном жилом комплексе Sant …
€590,000
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 5 м²
РОСКОШНАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА. Занимаемая территория в 3.5 га Основной дом — 1824 м², состоит и…
Цена по запросу
Дом с видом на море, с Proximity to the sea в Castell d Aro, Испания
Дом с видом на море, с Proximity to the sea
Castell d Aro, Испания
Загородный дом в руинах с 6000 м2 земли с возможностью расширения до 1500 м2 крыши с видом н…
€800,000
Вилла 10 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 10 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 6 000 м²
Комфортабельный двухэтажный главный дом в традиционном классическом стиле, расположенный на …
€8,61 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 300 м²
Comfortable traditional classic style house, located in the denomination “Cala Sa-Conca in C…
€6,50 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 3 717 м²
  Уникальный и неповторимый особняк, расположенный в деноминации «С’Агаро Велл-Коста Брава» …
€8,00 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 5
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
Новая современная вилла с 4 спальнями, с великолепным видом на море, расположенная в престиж…
€2,20 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Tossa de Mar, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
Комнаты 8
Площадь 696 м²
Количество этажей 3
Продается просторный трехэтажный дом с видом на море и горы, расположенный в престижной охра…
€720,000
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 8
Площадь 435 м²
Количество этажей 2
Продается просторный дом под реконструкцию, расположенный в прекрасном зеленом тихом районе …
€495,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 4
Площадь 119 м²
Этаж 1/3
Великолепные ухоженные, светлые и уютные апартаменты, расположенные в яхт-клубе Club Nàutic …
€420,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Уютный добротный двухуровневый дом с видом на море, с прекрасным садом и отлично оборудованн…
€1,15 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 5
Площадь 411 м²
Количество этажей 2
Прекрасная вилла на первой линии с шикарным видом на море, расположенная в живописном месте …
€3,50 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 523 м²
Количество этажей 3
Великолепный просторный дом с видом на море, расположенный в урбанизации Les Alzines в Сан Ф…
€2,00 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 374 м²
Количество этажей 3
Роскошный современный дом футуристического дизайна с бассейном и чудесным видом на море, рас…
€2,65 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Torre Valentina, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Torre Valentina, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 833 м²
Впечатляющий современный дом новой постройки в тихом районе Треумаля. Урбанизация, расположе…
€1,70 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 9 м²
Массив (загородный дом) с 10 га полуровной и огороженной земли, расположенный в Сан-Фелиу-де…
€3,50 млн
Дом 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Calonge, Испания
Дом 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Calonge, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 635 м²
Вилла расположена в Калонже, провинция Жирона, всего в 5 минутах езды на машине от пляжей Са…
€500,000
Дом 5 спален с видом на море, с террасой, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с видом на море, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 791 м²
House on the seafront with spectacular views in Sant Feliu de Guixols, Costa Brava Exclusive…
€6,59 млн
Квартира 4 ванных с видом на море, с террасой, с Proximity to the sea в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 4 ванных с видом на море, с террасой, с Proximity to the sea
Льорет-де-Мар, Испания
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Три коммерческих помещения с коммерческой ресторанной деятельностью в Льорет-де-Мар располож…
€1,18 млн
Квартира 50 спален с видом на море, с Proximity to the sea в Torre Valentina, Испания
Квартира 50 спален с видом на море, с Proximity to the sea
Torre Valentina, Испания
Количество спален 50
Площадь 498 м²
Unique opportunity to have a property on the seafront. An old hostel that needs the entire b…
€2,70 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Безупречная полностью отремонтированная квартира в центре Плайа де Аро, прямо на набережной …
€735,000

Типы недвижимости в Каталония

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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