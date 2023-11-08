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Испания
Жилая
Сан-Фелиу-де-Гишольс
Жильё в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
дома
11
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11 объектов найдено
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Дом 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Castell d Aro, Испания
3
1
Уютный таунхаус, расположенный в тихом районе Castell de Aro. ⠀ Площадь территории 108 м2. Д…
€320,000
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Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Castell d Aro, Испания
4
3
208 м²
Уютный дом, расположенный в тихом районе Castell de Aro. ⠀ Площадь территории 800 м2. Дом - …
€470,000
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Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
6
519 м²
3
Потрясающая вилла с восхитительным панорамным видом на море, расположенная на скалистом скло…
€8,30 млн
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Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
7
9
3 500 м²
Шанс: Уникальная и редкая возможность владеть своим раем на берегу моря, в 30 минутах езды о…
Цена по запросу
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Дом с видом на море, с Proximity to the sea
Castell d Aro, Испания
Загородный дом в руинах с 6000 м2 земли с возможностью расширения до 1500 м2 крыши с видом н…
€800,000
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Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
5
411 м²
2
Прекрасная вилла на первой линии с шикарным видом на море, расположенная в живописном месте …
€3,50 млн
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Дом 10 спален с террасой, с садом, с парком
Castell d Aro, Испания
10
6
4 400 м²
Великолепный фермерский дом в хорошем состоянии с участком 4400м2 в уютном городке Кастель д…
€597,000
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Дом 5 спален с террасой, с садом, с парком
Castell d Aro, Испания
5
3
1 м²
Красивый фермерский дом 17 века с 1 гектаром земли. Совершенно ровная территория всего в нес…
€850,000
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Castell d Aro, Испания
4
3
550 м²
Современная вилла 250 м2, построенная на участке 550 м2, расположенном в центре Кастель д’Ар…
€955,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Castell d Aro, Испания
3
2
2 188 м²
Фантастическая вилла, расположенная в идиллическом месте на побережье Коста Брава, Кастель…
€695,000
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
4
347 м²
Элегантная вилла с панорамным видом на море расположена в Сан Фелиу де Гишольс, Коста Брава.…
€2,80 млн
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