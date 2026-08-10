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Жилье в Таррагоне, Испания

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Salou
7
Cambrils
3
17 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Salou, Испания
Квартира 2 спальни
Salou, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
В самом сердце Коста-Дорады, среди сосновых рощ и средиземноморских оливковых деревьев, скры…
$691,637
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Квартира 2 спальни в Salou, Испания
Квартира 2 спальни
Salou, Испания
Количество спален 2
Площадь 200 м²
В самом сердце Коста-Дорады, среди сосновых рощ и средиземноморских оливковых деревьев, скры…
$685,997
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Квартира 2 спальни в Cambrils, Испания
Квартира 2 спальни
Cambrils, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
VITRIX — Где Средиземноморье становится вашим домом.Откройте для себя VITRIX, эксклюзивный ж…
$520,226
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Salou, Испания
Квартира 2 спальни
Salou, Испания
Количество спален 2
Площадь 110 м²
В самом сердце Коста-Дорады, среди сосновых рощ и средиземноморских оливковых деревьев, скры…
$552,962
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Вилла в Таррагона, Испания
Вилла
Таррагона, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Эксклюзивная вилла на продажу в Эльс Боскос, ТаррагонаВеликолепная трехэтажная вилла на прод…
$876,869
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Квартира 2 спальни в Salou, Испания
Квартира 2 спальни
Salou, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
В самом сердце Коста-Дорады, среди сосновых рощ и средиземноморских оливковых деревьев, скры…
$557,509
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Таунхаус в Salou, Испания
Таунхаус
Salou, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Жилой комплекс таунхаусов на стадии строительства в городе Салоу. Расстояние до центра Барсе…
$575,146
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Квартира 3 спальни в Far, Испания
Квартира 3 спальни
Far, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Квартира-дуплекс в городе Салоу на побережье Коста Дорада. Общая площадь 170 м.кв. В квартир…
$482,193
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Вилла в el Perello, Испания
Вилла
el Perello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 387 м²
In 100 meters from the beach in Perello, Terragona, on the Costa Dorada, a very quiet area a…
$705,088
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Вилла в Vandellos i lHospitalet de lInfant, Испания
Вилла
Vandellos i lHospitalet de lInfant, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 416 м²
Вилла в первой линии моря в городе Оспиталет де Инфант на побережье Коста Дорада. Дом в клас…
$1,86 млн
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Вилла в Cambrils, Испания
Вилла
Cambrils, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Добро пожаловать в ваш новый дом в Камбрильсе, Таррагона. Этот уютный дом площадью 310 квадр…
$755,242
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Квартира 1 комната в Roda de Bera, Испания
Квартира 1 комната
Roda de Bera, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Великолепный лофт-дуплекс для продажи в Рода-де-Баре (Коста-Дорада, Таррагона). Он меблирова…
$134,338
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Таунхаус в Cambrils, Испания
Таунхаус
Cambrils, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
ПРОДАЖА ПРОСТОРНОГО ТАУНХАУСА В VILAFORTUNY Ваш собственный уголок счастья в VILAFORTUNY! Эт…
$505,431
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Таунхаус 5 комнат в Vinyols i els Arcs, Испания
Таунхаус 5 комнат
Vinyols i els Arcs, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
The architecture combines the simplicity of the design; Large windows open and allow interio…
$710,365
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Квартира 3 спальни в Creixell, Испания
Квартира 3 спальни
Creixell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартира на первом этаже в урбанизации Ля Барса в городе Рода де Бара. Общая площадь 90 м.кв…
$239,354
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Квартира 2 спальни в Far, Испания
Квартира 2 спальни
Far, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартира в городе Салоу на побережье Коста Дорада. Общая площадь 90 м.кв. В квартире 2 спаль…
$366,002
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Квартира 4 спальни в Deltebre, Испания
Квартира 4 спальни
Deltebre, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Продаются туристические апартаменты в Deltebre функционирующие с 1995 года. Находятся в 8 км…
$208,105
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Типы недвижимости в Таррагоне

квартиры
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Параметры недвижимости в Таррагоне, Испания

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
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