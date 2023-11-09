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Жильё в Таррагона, Испания

дома
3
5 объектов найдено
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Cambrils, Испания
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cambrils, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Архитектура сочетает в себе простоту современного дизайна с аутентичными материалами и естес…
€645,000
Дом с видом на море в Calafell, Испания
Дом с видом на море
Calafell, Испания
Площадь 350 м²
Испания Коста Дорада г.Сегур де Калафель Дом в 800м от пляжа, вид на мор…
€336,000
Вилла 4 спальни с Spalni в el Perello, Испания
Вилла 4 спальни с Spalni
el Perello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 387 м²
In 100 meters from the beach in Perello, Terragona, on the Costa Dorada, a very quiet area a…
€650,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с Investment, дуплекс в Roda de Bera, Испания
Квартира 1 спальня с видом на море, с Investment, дуплекс
Roda de Bera, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Великолепный лофт-дуплекс для продажи в Рода-де-Баре (Коста-Дорада, Таррагона). Он меблирова…
€135,000
Квартира 4 спальни в Baix Ebre, Испания
Квартира 4 спальни
Baix Ebre, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Продаются туристические апартаменты в Deltebre функционирующие с 1995 года. Находятся в 8 км…
€207,900

Параметры недвижимости в Таррагона, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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