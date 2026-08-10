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Жилье в Calonge i Sant Antoni, Испания

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Sant Antoni
3
6 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Torre Valentina, Испания
Квартира 4 спальни
Torre Valentina, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Просторная квартира с видом на море в Сант-Антонио-де-Калонже, всего в нескольких минутах от…
$768,497
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Вилла в Calonge, Испания
Вилла
Calonge, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 865 м²
Роскошная усадьба с чудесными видами на горы. Есть всё необходимое для комфортного проживани…
$2,21 млн
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Вилла в Sant Antoni, Испания
Вилла
Sant Antoni, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 644 м²
Дом находится на побережье Коста Брава в городе Сант Антони де Колонже. Общая площадь 644 м…
$4,07 млн
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Sant Antoni, Испания
Квартира 4 комнаты
Sant Antoni, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/5
Уютная квартира в спокойном уютном городе Sant Antoni de Calonge всего в 200 метрах от пляжа…
$249,959
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Вилла 7 комнат в Torre Valentina, Испания
Вилла 7 комнат
Torre Valentina, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Новый современный двухэтажный дом с потрясающим видом на море. Расположен в тихом месте, в у…
$1,53 млн
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Вилла в Sant Antoni, Испания
Вилла
Sant Antoni, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 532 м²
Дом с панорамными видами на море в урбанизации Торревалентина города Калонге на побережье Ко…
$4,07 млн
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Типы недвижимости в Calonge i Sant Antoni

дома

Параметры недвижимости в Calonge i Sant Antoni, Испания

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