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Жилье в Cambrils, Испания

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Cambrils, Испания
Квартира 2 спальни
Cambrils, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
VITRIX — Где Средиземноморье становится вашим домом.Откройте для себя VITRIX, эксклюзивный ж…
$520,226
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Таунхаус в Cambrils, Испания
Таунхаус
Cambrils, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
ПРОДАЖА ПРОСТОРНОГО ТАУНХАУСА В VILAFORTUNY Ваш собственный уголок счастья в VILAFORTUNY! Эт…
$505,431
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Вилла в Cambrils, Испания
Вилла
Cambrils, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Добро пожаловать в ваш новый дом в Камбрильсе, Таррагона. Этот уютный дом площадью 310 квадр…
$755,242
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