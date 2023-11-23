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Жильё в Cambrils, Испания

1 объект найдено
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Cambrils, Испания
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cambrils, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Архитектура сочетает в себе простоту современного дизайна с аутентичными материалами и естес…
€645,000
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