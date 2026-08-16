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Жилье в Gava, Испания

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7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Gava, Испания
Квартира 2 спальни
Gava, Испания
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Гава — отличное место для создания современного жилого комплекса, сочетающего все преимущест…
$423,311
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Квартира 3 спальни в Gava, Испания
Квартира 3 спальни
Gava, Испания
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Гава — отличное место для создания современного жилого комплекса, сочетающего все преимущест…
$507,739
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Квартира 3 спальни в Gava, Испания
Квартира 3 спальни
Gava, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Квартира в отличном состоянии в городе Гава мар на побережье Коста Гарраф. Расстояние до цен…
$755,242
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Квартира 3 спальни в Gava, Испания
Квартира 3 спальни
Gava, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Атико-дуплекс в городе Гава мар на побережье Коста Гарраф. Расстояние до центра Барселоны 25…
$923,719
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Вилла в Gava, Испания
Вилла
Gava, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 362 м²
Дом с панорамными видами на море и город в городе Гава.  Расстояние до центра Барселоны 25 м…
$1,39 млн
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Вилла в Gava, Испания
Вилла
Gava, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 535 м²
Современный дом во второй линии моря в городе Гава мар на побережье Коста Гарраф. Расстояние…
$2,96 млн
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TekceTekce
Вилла в Gava, Испания
Вилла
Gava, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Современный дом во второй линии моря в городе Гава мар на побережье Коста Гарраф. Расстояние…
$3,37 млн
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