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Испания
Жилая
Кастель-Пладжа-де-Аро
Жильё в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
квартиры
27
дома
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77 объектов найдено
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Квартира
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2
98 м²
Апартаменты с видом на море в привилегированном районе залива Альтеа. Прекрасные апарта…
€350,000
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Дом с мебелью, с садом, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
373 м²
Великолепная вилла в средиземноморском стиле на побережье Коста Брава с невероятным видом на…
€690,000
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Дом с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
450 м²
Эта новая вилла расположена в престижной урбанизации Mas Nou в 2 км от центра Плайя де А…
€1,55 млн
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Квартира с балконом, с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
3
128 м²
Просторная квартира в центре города в непосредственной близости от супермаркетов, идеально п…
€281,000
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Квартира с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
2
Атико в тихом центральном районе Плайя де аро. Шикарная и уютная квартира, сделанная с больш…
€675,000
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Дом с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6
5
Mas Rigau Estate - это великолепная вилла расположенная на участке 9,6 га (природный парк) с…
€3,50 млн
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Дом с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
4
Продается симпатичный двухэтажный дом с прекрасным видом на море. Дом строился опытным строи…
€930,000
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Квартира с балконом, с мебелью, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2
2
Продается квартира на первом этаже (baja) в Плая де Аро в замечательном жилом комплексе с ба…
€255,000
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Дом с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
3
Шикарный дом в престижном районе Treumal. Современный дом в средиземноморском стиле придется…
€1,10 млн
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Дом с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6
4
Средиземноморская вилла 2000 года постройки с панорамным видом на Розы и горы. Дом состоит и…
€1,10 млн
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Дом с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
5
Вашему вниманию предлагается эксклюзивная вилла, построенная в немалой степени своими руками…
€1,97 млн
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Дом с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
6
Продается шикарный дом в самом центре Playa de Aro с потрясающим видом на море и горы. Район…
€2,50 млн
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Дом с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7
4
Удобный дом в центре города с захватывающим видом на море. Дом, жилой площадью 459 м2 , скон…
€1,70 млн
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Квартира с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
5
Шикарная двухэтажная квартира с выходом на крышу и незабываемым видом на море и сосновый лес…
€1,50 млн
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Квартира с парковкой, с мебелью, с кладовой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2
1
Уютная квартира в хорошем спокойном районе Плая де Аро рядом с морем и в непосредственной бл…
€260,000
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Дом с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
7
Комфортабельная вилла с красивым приватным садом и бассейном в нескольких метрах от моря и и…
€4,00 млн
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Квартира с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2
1
Новый жилой комплекс расположен в центре Пладжа-де-Аро, в 3 минутах от главного пляжа. Апарт…
€247,600
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Квартира с парковкой, с балконом, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2
2
В тихом центре Плая де Аро расположился красивый жилой комплекс "Берлин". Место очень привле…
€295,000
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Дом с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
4
Две новые шикарные виллы в респектабельном S`Agaro. Виллы расположены всего в нескольких мин…
€2,00 млн
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Дом с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
3
Новая Авангардная вилла с великолепным видом на море расположена между Сан-Антони-де-Калонг…
€2,10 млн
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Квартира с балконом, с мебелью, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2
2
Роскошные апартаменты с видом на море. Находятся в престижном жилом комплексе Эден Мар. Комп…
€520,000
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Дом с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7
6
Эксклюзивная вилла в элитной урбанизации Torre Valentina. Имеет шикарный вид на море. До пля…
€1,45 млн
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Дом с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
4
Вилла с шикарным видом на море, расположенная в тихом районе Platja de Aro в 5 минутах от це…
€1,40 млн
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Квартира с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
2
Просторная квартира в порту Playa de Aro. Площадь квартиры - 120м2. Расположена на нижнем э…
€440,000
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Дом с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
5
Новый трёхэтажный дом с интересным дизайном находиться в Calonge (Treumal). ⠀ Дом построен н…
€2,50 млн
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Дом с мебелью, с гаражом, с кладовой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
3
226 м²
Уединенная вилла, расположенная в тихом месте недалеко от центра Playa de Aro. ⠀ Площадь тер…
€650,000
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Квартира с балконом, с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
2
Продается хорошая квартира рядом с морем и яхтами. В квартире 3 спальни,2 туалета, терраса и…
€445,000
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Дом с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
3
Уединенная вилла, расположенная в тихом и элитном центре города Плайя де Аро, с доступом к п…
€1,20 млн
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Квартира с парковкой, с балконом, с мебелью
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
2
Современный охраняемый комплекс расположен в 150 метрах от пляжа и в 50 м от бухты порта в н…
€370,000
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Квартира с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
3
Продается шикарная квартира на берегу моря площадью 200м2! Очень красивая квартира с дорогим…
€1,10 млн
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