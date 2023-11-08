Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Tossa de Mar

Жильё в Tossa de Mar, Испания

квартиры
5
дома
8
13 объектов найдено
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Tossa de Mar, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 8 квартир, в лучшем районе Коста дель Соль, с потрясающим в…
€1,62 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Tossa de Mar, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 3
Площадь 339 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 8 квартир, в лучшем районе Коста дель Соль, с потрясающим в…
€1,85 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Tossa de Mar, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 3
Площадь 357 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 8 квартир, в лучшем районе Коста дель Соль, с потрясающим в…
€1,32 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Tossa de Mar, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 3
Площадь 314 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 8 квартир, в лучшем районе Коста дель Соль, с потрясающим в…
€1,30 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Tossa de Mar, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 3
Площадь 412 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 8 квартир, в лучшем районе Коста дель Соль, с потрясающим в…
€1,65 млн
Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Tossa de Mar, Испания
Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 6
Площадь 406 м²
Трехэтажный дом расположен на участке 1350 м2. Общая площадь дома 406 м2. В доме 6 спален и …
€1,20 млн
Дом 3 спальни с мебелью, с садом, с Pool в Tossa de Mar, Испания
Дом 3 спальни с мебелью, с садом, с Pool
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 3
Площадь 280 м²
  Дом находится в элитном месте и построен с самых лучших материалов. В настоящий момент это…
€1,50 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Tossa de Mar, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
Комнаты 8
Площадь 696 м²
Количество этажей 3
Продается просторный трехэтажный дом с видом на море и горы, расположенный в престижной охра…
€720,000
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Tossa de Mar, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 5
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
Современная просторная вилла расположена в престижной урбанизации Santa María de Llorell, ра…
€2,55 млн
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Tossa de Mar, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 5
Площадь 476 м²
Количество этажей 2
Вилла с панорамным видом находится на территории престижной урбанизации Santa Maria de Llore…
€2,50 млн
Вилла в Tossa de Mar, Испания
Вилла
Tossa de Mar, Испания
Площадь 300 м²
Стильная роскошная вилла в Испании, на побережье Коста Брава, город Калонж. Год постройки 20…
€545,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом, с садом в Tossa de Mar, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом, с садом
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 4
Площадь 638 м²
Исключительная вилла расположена в уникальном природном месте в городе Тосса-де-Мар, Коста …
€18,00 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, у моря, с личным бассейном в Tossa de Mar, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, у моря, с личным бассейном
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Прекрасная вилла с панорамным видом на море расположена в охраняемой урбанизации Tossa de M…
€1,20 млн
Realting.com
Перейти