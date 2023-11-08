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13 объектов найдено
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Tossa de Mar, Испания
3
300 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 8 квартир, в лучшем районе Коста дель Соль, с потрясающим в…
€1,62 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Tossa de Mar, Испания
3
339 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 8 квартир, в лучшем районе Коста дель Соль, с потрясающим в…
€1,85 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Tossa de Mar, Испания
3
357 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 8 квартир, в лучшем районе Коста дель Соль, с потрясающим в…
€1,32 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Tossa de Mar, Испания
3
314 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 8 квартир, в лучшем районе Коста дель Соль, с потрясающим в…
€1,30 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Tossa de Mar, Испания
3
412 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 8 квартир, в лучшем районе Коста дель Соль, с потрясающим в…
€1,65 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Tossa de Mar, Испания
6
406 м²
Трехэтажный дом расположен на участке 1350 м2. Общая площадь дома 406 м2. В доме 6 спален и …
€1,20 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с мебелью, с садом, с Pool
Tossa de Mar, Испания
3
280 м²
Дом находится в элитном месте и построен с самых лучших материалов. В настоящий момент это…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
8
696 м²
3
Продается просторный трехэтажный дом с видом на море и горы, расположенный в престижной охра…
€720,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
5
425 м²
2
Современная просторная вилла расположена в престижной урбанизации Santa María de Llorell, ра…
€2,55 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Tossa de Mar, Испания
5
476 м²
2
Вилла с панорамным видом находится на территории престижной урбанизации Santa Maria de Llore…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла
Tossa de Mar, Испания
300 м²
Стильная роскошная вилла в Испании, на побережье Коста Брава, город Калонж. Год постройки 20…
€545,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом, с садом
Tossa de Mar, Испания
4
638 м²
Исключительная вилла расположена в уникальном природном месте в городе Тосса-де-Мар, Коста …
€18,00 млн
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Вилла 3 спальни с видом на море, у моря, с личным бассейном
Tossa de Mar, Испания
3
180 м²
Прекрасная вилла с панорамным видом на море расположена в охраняемой урбанизации Tossa de M…
€1,20 млн
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