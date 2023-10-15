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Испания
Жилая
Каталония
Жильё с видом на горы в Каталония, Испания
Кастель-Пладжа-де-Аро
117
Selva
43
Sant Antoni
33
Льорет-де-Мар
23
Upper Emporda
22
Girones
19
Баш-Льобрегат
14
Maresme
13
Сан-Фелиу-де-Гишольс
11
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Tossa de Mar
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40 объектов найдено
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Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Lower Emporda, Испания
3
185 м²
2/2
Продается уютный солнечный дом после капитальной реформы, расположенный в тихой, зеленой урб…
€480,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
6
519 м²
3
Потрясающая вилла с восхитительным панорамным видом на море, расположенная на скалистом скло…
€8,30 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с террасой
Льорет-де-Мар, Испания
7
170 м²
2
Двухэтажный дом с 5 спальнями, расположенный в урбанизации Лос Пинарес, Ллорет де Мар, на по…
€405,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
69 м²
2/3
Предлагаем Вашему вниманию современные квартиры в строящемся новом жилом комплексе Ривьера д…
€320,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с террасой
Sils, Испания
4
687 м²
Вилла с оригинальным дизайном, построенная по последним мировым стандартам в элитной гольф-р…
€1,98 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Santa Cristina d Aro, Испания
4
145 м²
2
Продается великолепный двухэтажный дом с 3 спальнями, расположенный на большом участке земли…
€650,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
8
696 м²
3
Продается просторный трехэтажный дом с видом на море и горы, расположенный в престижной охра…
€720,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Santa Cristina d Aro, Испания
4
206 м²
2
Уютный добротный двухуровневый дом с видом на море, с прекрасным садом и отлично оборудованн…
€1,15 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
5
411 м²
2
Прекрасная вилла на первой линии с шикарным видом на море, расположенная в живописном месте …
€3,50 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Santa Cristina d Aro, Испания
5
457 м²
2
Добротный дом для большой семьи, расположенный в тихой спокойной зеленой урбанизации в муниц…
€850,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Lower Emporda, Испания
4
320 м²
2
Современная вилла с 4 спальнями, расположенная в элитной урбанизации Mas Vilà, в 15 минутах …
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
4
468 м²
3
Современный комфортабельный дом со всеми удобствами и с видом на море, расположенный в прест…
€950,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Cristina d Aro, Испания
4
404 м²
3
Современный дом с крытым бассейном и видом на море в тихом зеленом районе Mas Palli в муници…
€540,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
234 м²
2
Частный дом с 3 спальнями, бассейном и видом на море, расположенный в спокойной урбанизации …
€430,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Santa Cristina d Aro, Испания
3
281 м²
2
Прекрасный загородный дом в тихом зеленом районе в муниципалитете Калонже, побережье Коста Б…
€650,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Льорет-де-Мар, Испания
3
224 м²
3
Великолепный комфортабельный трехэтажный дом для постоянного проживания расположен в престиж…
€730,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с террасой
Santa Cristina d Aro, Испания
4
203 м²
3
Большой дом с башней, пригодный для круглогодичного проживания, располагается в тихой и экол…
€499,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с гаражом
Santa Cristina d Aro, Испания
4
746 м²
3
Шикарная трехуровневая вилла с видом на горы и долину, находится в резиденции Les Teules, Са…
€1,40 млн
Рекомендовать
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
8
550 м²
3
Просторное поместье на большом участке земли расположено в Сан Фелиу де Гишольс, в пешеходно…
€1,15 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
5
425 м²
2
Современная просторная вилла расположена в престижной урбанизации Santa María de Llorell, ра…
€2,55 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с террасой
Palafrugell, Испания
5
443 м²
2
Добротный просторный дом, расположенный на большом участке со средиземноморскими соснами, на…
€1,000,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Santa Cristina d Aro, Испания
4
386 м²
2
Великолепная двухэтажная вилла находится в спокойной и утопающей в зелени урбанизации Mas Ro…
€1,20 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
184 м²
1
Вилла Валентина – комфортный красивый одноэтажный дом, вмещающий до 8 человек и расположенны…
€500,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Lower Emporda, Испания
5
583 м²
4
Эта впечатляющая вилла расположена в урбанизации Торре Валентина, в Сан Антони де Калонже на…
€3,50 млн
Рекомендовать
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7
587 м²
4
Эта просторная вилла находится на границе между городами Плайя де Аро и Сан Антони де Калонж…
€1,20 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с видом на море
Santa Cristina d Aro, Испания
5
473 м²
3
Великолепная вилла в классическом стиле с панорамным видом на море в престижной урбанизации …
€1,05 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
467 м²
2
Современный двухуровневый дом с великолепными видами на море расположен в спокойном районе С…
€1,33 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Tossa de Mar, Испания
5
476 м²
2
Вилла с панорамным видом находится на территории престижной урбанизации Santa Maria de Llore…
€2,50 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
740 м²
2
Вилла после генерального ремонта, с видом на море, расположена в престижной урбанизации горо…
€650,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Lower Emporda, Испания
5
600 м²
2
Эксклюзивная новая вилла расположена в привилегированной урбанизации Мас-Вилар в Сан Антони …
€3,50 млн
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