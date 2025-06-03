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Жильё в Empuriabrava, Испания

3 объекта найдено
Вилла в Castello dEmpuries, Испания
Вилла
Castello dEmpuries, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 546 м²
Вилла на одном из каналов города Empuriabrava. Расстояние до центра Барселоны 140 км, рассто…
$2,27 млн
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Квартира 2 спальни в Castello dEmpuries, Испания
Квартира 2 спальни
Castello dEmpuries, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивный пентхаус с видом на море и большой террасой на побережье Коста Брава Откройте д…
$570,014
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Вилла в Castello dEmpuries, Испания
Вилла
Castello dEmpuries, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 475 м²
Вилла в стиле модерн с обложен журналов о дизайне на одном из каналов города Эмпуриябрава. П…
$3,14 млн
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