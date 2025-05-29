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Жильё в Матаро, Испания

3 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Матаро, Испания
Квартира 4 спальни
Матаро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Современный жилой комплекс в первой линии моря на стадии строительства в городе Матаро на по…
$468,552
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Таунхаус в Матаро, Испания
Таунхаус
Матаро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 351 м²
Таунхаус в районе  в урбанизации Вальверик города Матаро на побережье Коста Марезме. Располо…
$682,877
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Вилла в Матаро, Испания
Вилла
Матаро, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 648 м²
Усадьба 1917 года в районе города Матаро на побережье Марезме. Расстояние до центра Барселон…
$6,56 млн
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Параметры недвижимости в Матаро, Испания

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