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Жилье во Льорете-де-Маре, Испания

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квартиры
23
дома
62
85 объектов найдено
Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 348 м²
ВОЗМОЖЕН ТОРГ!Дом на продажу, площадью 348 м2, построенный в 2001 году, с южной стороны, на …
$904,998
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Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Очаровательный отремонтированный таунхаус с бассейном, готовый к заселениюРасположенный в ти…
$445,450
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Квартира 2 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Откройте для себя Коста-Брава из вашего нового дома в Льорет-де-МарОткройте для себя наш экс…
$299,271
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Квартира в районе Феналс города Льорет де Мар.Расположена в тихом месте с видом на сад, в не…
$451,840
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Красивый одноэтажный дом с видом на море в урбанизации Кала Канейяс в городе Льорет де Мар.Б…
$1,04 млн
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Квартира 2 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Представляем вашему вниманию этот уютный двухуровневый пентхаус в Феналсе, одном из самых во…
$325,615
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Откройте для себя побережье Коста-Брава из вашего нового дома в Льорет-де-МарОткройте для се…
$366,026
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Квартира 1 спальня в Canyelles, Испания
Квартира 1 спальня
Canyelles, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Продаётся однокомнатная квартира в Льорет-де-Мар – тихий район, идеально подходящий для отды…
$117,443
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 408 м²
Дом с ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ, полностью отремонтированный в урбанизации Рока Гросса города …
$975,587
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 7
Дом с потрясающим видом на море и горы, расположенный в одном из лучших районов Льорет-де-Ма…
$1,10 млн
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Просторная и светлая квартира с видом и террасой рядом с пляжем Fenals!Предлагается к продаж…
$389,204
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Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Продается таунхуас в Са Боаделла, Льорет-де-МарРасположенный в одном из самых востребованных…
$707,056
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Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Продается таунхаус в Льорет-де-МарВеликолепный трехуровневый таунхаус, расположенный в тихом…
$407,336
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Квартира 2 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Откройте для себя побережье Коста-Брава из вашего нового дома в Льорет-де-МарОткройте для се…
$300,177
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Уникальная возможность на побережье Коста-Брава.Продается очаровательный дом в Кала-Каньелье…
$990,863
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Вилла в Serrabrava, Испания
Вилла
Serrabrava, Испания
Количество спален 5
Площадь 397 м²
Дом с видом на море, универсальными пространствами и энергоэффективностью в Льорет-де-МарРас…
$798,056
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Светлая квартира с террасой в районе Феналс, всего в нескольких шагах от пляжа в Льорет-де-М…
$325,236
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 440 м²
Роскошный и новый дом в классическом стиле в элитной урбанизации Ла Монгода в Льорет-де-Мар …
$2,66 млн
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Квартира 2 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Квартира после ремонта в районе Феналс города Льорет де Мар.Общая площадь 74 м. кв.В квартир…
$278,833
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Эксклюзивное предложение: Светлая, выходящая на юг, полностью открытая квартира в Льорет-де-…
$410,497
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Светлая квартира в Льорет-де-Мар – с видом на море.Площадь: 165 м²Местоположение: Льорет-де-…
$692,431
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 681 м²
Роскошная и эксклюзивная недвижимость в стиле модерн с фантастическим видом на море, располо…
$2,80 млн
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Семейный дом в Льорет Резиденсьяль с большим участком земли и частным бассейном. Откройте д…
$487,914
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Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Этот элегантный таунхаус, расположенный в эксклюзивном районе Санта-Клотильда, одном из самы…
$678,322
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Предлагаем очаровательный дом с видом на море, расположенный в урбанизации Ла Монтгода город…
$739,023
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Квартира 2 спальни в Canyelles, Испания
Квартира 2 спальни
Canyelles, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Квартира с открытым видом, бассейном и гаражом в жилом комплексе – Льоре-де-МарСветлая кварт…
$325,236
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Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Эксклюзивные резиденции в Льорет-де-Мар, Феналс – современная жизнь у моряПредставляем этот …
$977,666
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Дома на начале строительства  по специальной цене только на начальном этапе можно воспользов…
$1,01 млн
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Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Таунхаус в районе Феналс города Льорет де Мар. Расстояние до центра Барселоны 70 км, расстоя…
$640,983
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 214 м²
Отдельно стоящий дом с двумя полностью независимыми квартирами в Мас Баэль — отличный вариан…
$486,128
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