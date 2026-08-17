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Жилье в Sitges, Испания

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13 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Sitges, Испания
Квартира 3 спальни
Sitges, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКСЭтот дуплекс расположен в семейном жилом районе Ситжеса и предлагает вид на…
$869,351
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Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 910 м²
Уникальная вилла с панорамным видом на море и СитжесЭта элегантная вилла площадью 910 м² рас…
$8,63 млн
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Квартира 2 комнаты в Sitges, Испания
Квартира 2 комнаты
Sitges, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 3/1
Светлая квартира в Барселоне рядом с пляжем и транспортом Расположенная в живописном прибреж…
$372,725
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом 5 комнат в Sitges, Испания
Дом 5 комнат
Sitges, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 3
Таунхаус с видом на море и садом в Монтгавина, Сиджес, Барселона Монтгавина (Montgavina) – о…
$963,245
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Квартира 4 комнаты в Sitges, Испания
Квартира 4 комнаты
Sitges, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 2/1
Обновленная квартира в нескольких шагах от пляжа в Ситжесе, Барселона Эта светлая полностью …
$417,498
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Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 267 м²
Дом с видом на море в урбанизации Монгавина города Ситжес на побережье Коста Гарраф. Дом в о…
$987,624
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Sitges, Испания
Таунхаус
Sitges, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Таунхаус с видом на море в урбанизации Монгавина города Ситжес на побережье Коста Гарраф. Об…
$871,433
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Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 328 м²
Ключевая информация: Редкое предложение, только для премиальных клиентов. Непубличная прода…
$3,47 млн
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Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 308 м²
Дом с видом на море в урбанизации Кинт Мар города Ситжес на побережье Коста Гарраф. Дом в от…
$1,50 млн
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Таунхаус в Sitges, Испания
Таунхаус
Sitges, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 289 м²
Таунхаус в урбанизации Лебантина города Ситжес на побережье Коста Гарраф. Общая площадь 289 …
$958,577
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Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Эксклюзивная вилла расположена в Сиджес, в престижном районе Quint Mar. Дом имеет собственны…
$1,84 млн
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Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Дом с видом на море в урбанизации Монтгавина города Ситжес на побережье Коста Гарраф. Дом в …
$952,767
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Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 308 м²
Дом с видом на море в урбанизации Кинт Мар города Ситжес на побережье Коста Гарраф. Дом в от…
$987,624
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