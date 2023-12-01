Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Бланес

Жильё в Бланес, Испания

2 объекта найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с гаражом в Бланес, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с гаражом
Бланес, Испания
Количество спален 4
Площадь 490 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на первой линии в одном из самых престижных уголков побер…
€3,80 млн
в месяц
Оставить заявку
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Бланес, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Бланес, Испания
Количество спален 6
Площадь 565 м²
Великолепный загородный дом с огромной территорией расположен вблизи города Бланес, Испания.…
€995,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти