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Продажа недвижимости в Стамбуле, Турция

Умрание
8
Эюпсултан
7
Asmali Mescit Mahallesi
6
Багджылар
6
Бакыркёй
6
Guemuessuyu Mahallesi
5
Piri Pasa Mahallesi
5
Малтепе
5
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1 097 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м² 4/17 Этаж
€ 436,467
Жилая квартира в семейном комплексе с видом на ландшафт Квартира находится на 4-м этаже, …
Квартира 4 спальнив Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 спальни
Бейликдюзю, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м² 4/4 Этаж
€ 642,000
Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с собственной полной инфр…
Квартира 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 270 м² Количество этажей 6
€ 920,799
Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция Проект состои…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 95 м² Количество этажей 3
€ 237,537
Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Т…
Квартира 2 спальнив Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 спальни
Бейликдюзю, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 2/3 Этаж
€ 118,210
Комнаты: 2+1 Санузел: отдельная ванная Общая площадь: 100м² Жилая площадь квартиры: …
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 125 м² 27/30 Этаж
€ 89,112
Комнаты: 2+1 Санузел: отдельный туалет отдельная ванная Общая площадь: 125м&…
Квартира 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м² 3/35 Этаж
€ 89,112
Комнаты: 1+1 Санузел: отдельный туалет отдельная ванная Общая площадь: 88м&s…
Квартира 4 спальнив Harbiye Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни
Harbiye Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² 1/1 Этаж
€ 400
 
Квартира 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 17/30 Этаж
€ 400,934
  ✨ЛУЧШЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ,   ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ВИД НА БОСФОР, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И НАИБ…
Кондо 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Кондо 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м² 8/13 Этаж
€ 2,935,000
Первоклассная отделка квартиры в Бешикташе с видом на Босфор. Бешикташ является одним из …
Виллав Стамбул, Турция
Вилла
Стамбул, Турция
Количество этажей 1
€ 1,727,681
Квартира 1 спальняв Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м² 10/33 Этаж
€ 90,021
Квартиры для идеальной инвестиции в Стамбуле с гарантией арендного дохода 8%, готовые к з…
Квартира 2 спальнив Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 16
€ 94,446
Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов,  …
Квартира 2 спальнив Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м² 10/18 Этаж
€ 288,250
Комнаты: 2+1 Санузел: 2 туалетов 2 ванных Общая площадь: 125м² Жилая…
Квартира 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 189 м² Количество этажей 10
€ 1,090,164
Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция Резиденция располагает двухур…
Квартира 5 спаленв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат 290 м² Количество этажей 10
€ 2,478,228
Современная резиденция недалеко от побережья, Стамбул, Турция Предлагаются квартиры площадь…
Квартира 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 94 м² Количество этажей 8
€ 851,756
Резиденция с аквапарком и зеленой зоной, Стамбул, Турция Резиденция располагает крытой парк…
Квартира 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 223 м² Количество этажей 12
€ 861,598
Современная резиденция в спокойном районе Стамбула, Турция Предлагаются квартиры с различны…
Квартира 5 спаленв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат 295 м² Количество этажей 10
€ 1,734,760
Новая резиденция с детской площадкой и зеленой зоной, Стамбул, Турция Предлагаются квартиры…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² 2/4 Этаж
€ 218,233
Описание объекта Проект расположен в районе Гурпинар на европейской стороне Бейликдюзю…
Кондо 4 спальнив Ускюдар, Турция
Кондо 4 спальни
Ускюдар, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 278 м² 8/12 Этаж
€ 1,454,890
Роскошная республика в самом сердце Ускюдара Квартира народная в комплексе, который явянецк…
Квартира 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 261 м² Количество этажей 4
€ 1,592,770
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, Стамбул, Турция Резиденция располагает открытыми…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 113 м² Количество этажей 12
€ 367,525
Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турци…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 90 м² Количество этажей 7
€ 382,450
Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция Ре…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 159 м² Количество этажей 19
€ 362,028
Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция Резиденция располагает кр…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 87 м² Количество этажей 16
€ 302,618
Охраняемая резиденция с бассейнами и тренажерным залом, Стамбул, Турция Резиденция располаг…
Квартира 2 спальнив Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
3 Количество комнат 109 м² Количество этажей 33
€ 306,156
Высотная резиденция с бассейном и рабочими зонами в центре Стамбула, Турция Предлагаются ап…
Квартира 6 спаленв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 6 спален
Мраморноморский регион, Турция
8 Количество комнат 590 м² Количество этажей 3
€ 3,084,031
Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция Предлагают…
Квартира 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 83 м² Количество этажей 9
€ 287,680
Новая резиденция с бассейном и ресторанами рядом с аэропортом, Стамбул, Турция Резиденция р…
Квартира 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 81 м² Количество этажей 29
€ 242,154
Новая резиденция с садами и бассейном, Стамбул, Турция Предлагаются квартиры с большими бал…

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Турция ─ это страна контрастов. Находясь на стыке Европы и Азии, она равномерно впитала в себя колоритные особенности разных культур и сумела соединить их в единый гармоничный коктейль. Жизнь в государстве комфортна и безопасна не только для коренных граждан, но и для иностранцев, решивших купить недвижимость в Стамбуле или других турецких городах.

Преимущества приобретения недвижимости в Стамбуле, Турция

Иметь собственную недвижимость в Стамбуле выгодно по многим причинам. Среди самых значимых:

  • инвестиционная привлекательность ─ стоимость недвижимости в Стамбуле постоянно растет;
  • официальный статус ─ владельцы могут претендовать получение турецкого ВНЖ/ПМЖ/гражданства;
  • стабильность ─ в стране спокойная экономическая ситуация;
  • широкие возможности для бизнеса ─ понятное законодательство и лояльное налогообложение позволяют успешно строить и развивать бизнес.

Цены на недвижимость в Стамбуле

Стоимость жилья в Стамбуле на первичном и вторичном рынках варьируется в широком диапазоне. Квадратный метр в центре стоит от 1370 евро, вне центра ─ около 635 евро. Точная цена на недвижимость в Стамбуле зависит от места ее расположения и других важных характеристик. 

Популярные районы Стамбула для покупки жилья

  • Бешикташ ─ экологичная прибрежная зона с престижной недвижимостью (от 1900 евро за кв/м);
  • Картал ─ локация в азиатской части города, где можно купить жилье недорого (670-800 евро за кв/м);
  • Ускюдар ─ аутентичный район с развитой инфраструктурой, отличное место для размеренной жизни (от 1550 евро за кв/м);
  • Сарыер ─ зеленый элитный район в прибрежной зоне Босфора (от 2400 евро за кв.м).

Достопримечательности Стамбула

Стамбул ─ один из очень старых и красивых городов мира. Архитектурные достопримечательности, исторические и современные памятники здесь встречаются на каждом шагу. К самым популярным объектам относятся:

  • Софийский Собор ─ визитная карточка города, роскошное здание с огромным куполом, успевшее побывать и христианским храмом, и мусульманской мечетью;
  • Дворец Токапы ─ грандиозный музейный комплекс, когда-то служивший домом для турецких султанов;
  • Гранд-Базар ─ гигантский рынок с ярко выраженным местным колоритом.

Часто задаваемые вопросы о приобретении жилой недвижимости в Стамбуле

Дают ли вид на жительство, если купить жилье в Стамбуле?

С мая 2022 года в силу вступили новые правила. Теперь все покупатели квартир ценой до 75000 евро при первичной подаче имеют право претендовать только на туристический ВНЖ. Впоследствии его можно продлить.

Каким районам города отдают предпочтение иностранные граждане?

Состоятельные иностранцы часто выбирают район Сарыер. Здесь цены на недвижимость в Стамбуле одни из самых высоких. Район Эсеньюрт находится в европейской части города. Тут можно найти неплохое готовое жилье по разумной цене либо приобрести квартиру в только строящихся современных комплексах.

Реально ли приобрести жилье в Стамбуле, не пользуясь услугами посредников?

Да, реально. Но покупателю придется самостоятельно заказать и оплатить услуги эксперта-оценщика, нотариуса, присяжного переводчика, служащего банка для открытия счета в турецком финансовом учреждении. При содействии риелтора сделка пройдет более комфортно и безопасно. Профессионал узнает, сколько стоит жилье в Стамбуле, понравившееся клиенту, свяжется с продавцом и попытается договориться о более низкой цене, возьмет на себя процесс оформления документов и подготовку сделки.

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