Турция ─ это страна контрастов. Находясь на стыке Европы и Азии, она равномерно впитала в себя колоритные особенности разных культур и сумела соединить их в единый гармоничный коктейль. Жизнь в государстве комфортна и безопасна не только для коренных граждан, но и для иностранцев, решивших купить недвижимость в Стамбуле или других турецких городах.

Преимущества приобретения недвижимости в Стамбуле, Турция

Иметь собственную недвижимость в Стамбуле выгодно по многим причинам. Среди самых значимых:

инвестиционная привлекательность ─ стоимость недвижимости в Стамбуле постоянно растет;

официальный статус ─ владельцы могут претендовать получение турецкого ВНЖ/ПМЖ/гражданства;

стабильность ─ в стране спокойная экономическая ситуация;

широкие возможности для бизнеса ─ понятное законодательство и лояльное налогообложение позволяют успешно строить и развивать бизнес.

Цены на недвижимость в Стамбуле

Стоимость жилья в Стамбуле на первичном и вторичном рынках варьируется в широком диапазоне. Квадратный метр в центре стоит от 1370 евро, вне центра ─ около 635 евро. Точная цена на недвижимость в Стамбуле зависит от места ее расположения и других важных характеристик.

Популярные районы Стамбула для покупки жилья

Бешикташ ─ экологичная прибрежная зона с престижной недвижимостью (от 1900 евро за кв/м);

Картал ─ локация в азиатской части города, где можно купить жилье недорого (670-800 евро за кв/м);

Ускюдар ─ аутентичный район с развитой инфраструктурой, отличное место для размеренной жизни (от 1550 евро за кв/м);

Сарыер ─ зеленый элитный район в прибрежной зоне Босфора (от 2400 евро за кв.м).

Достопримечательности Стамбула

Стамбул ─ один из очень старых и красивых городов мира. Архитектурные достопримечательности, исторические и современные памятники здесь встречаются на каждом шагу. К самым популярным объектам относятся:

Софийский Собор ─ визитная карточка города, роскошное здание с огромным куполом, успевшее побывать и христианским храмом, и мусульманской мечетью;

Дворец Токапы ─ грандиозный музейный комплекс, когда-то служивший домом для турецких султанов;

Гранд-Базар ─ гигантский рынок с ярко выраженным местным колоритом.