Турция ─ это страна контрастов. Находясь на стыке Европы и Азии, она равномерно впитала в себя колоритные особенности разных культур и сумела соединить их в единый гармоничный коктейль. Жизнь в государстве комфортна и безопасна не только для коренных граждан, но и для иностранцев, решивших купить недвижимость в Стамбуле или других турецких городах.
Преимущества приобретения недвижимости в Стамбуле, Турция
Иметь собственную недвижимость в Стамбуле выгодно по многим причинам. Среди самых значимых:
- инвестиционная привлекательность ─ стоимость недвижимости в Стамбуле постоянно растет;
- официальный статус ─ владельцы могут претендовать получение турецкого ВНЖ/ПМЖ/гражданства;
- стабильность ─ в стране спокойная экономическая ситуация;
- широкие возможности для бизнеса ─ понятное законодательство и лояльное налогообложение позволяют успешно строить и развивать бизнес.
Цены на недвижимость в Стамбуле
Стоимость жилья в Стамбуле на первичном и вторичном рынках варьируется в широком диапазоне. Квадратный метр в центре стоит от 1370 евро, вне центра ─ около 635 евро. Точная цена на недвижимость в Стамбуле зависит от места ее расположения и других важных характеристик.
Популярные районы Стамбула для покупки жилья
- Бешикташ ─ экологичная прибрежная зона с престижной недвижимостью (от 1900 евро за кв/м);
- Картал ─ локация в азиатской части города, где можно купить жилье недорого (670-800 евро за кв/м);
- Ускюдар ─ аутентичный район с развитой инфраструктурой, отличное место для размеренной жизни (от 1550 евро за кв/м);
- Сарыер ─ зеленый элитный район в прибрежной зоне Босфора (от 2400 евро за кв.м).
Достопримечательности Стамбула
Стамбул ─ один из очень старых и красивых городов мира. Архитектурные достопримечательности, исторические и современные памятники здесь встречаются на каждом шагу. К самым популярным объектам относятся:
- Софийский Собор ─ визитная карточка города, роскошное здание с огромным куполом, успевшее побывать и христианским храмом, и мусульманской мечетью;
- Дворец Токапы ─ грандиозный музейный комплекс, когда-то служивший домом для турецких султанов;
- Гранд-Базар ─ гигантский рынок с ярко выраженным местным колоритом.
Часто задаваемые вопросы о приобретении жилой недвижимости в Стамбуле
Дают ли вид на жительство, если купить жилье в Стамбуле?
С мая 2022 года в силу вступили новые правила. Теперь все покупатели квартир ценой до 75000 евро при первичной подаче имеют право претендовать только на туристический ВНЖ. Впоследствии его можно продлить.
Каким районам города отдают предпочтение иностранные граждане?
Состоятельные иностранцы часто выбирают район Сарыер. Здесь цены на недвижимость в Стамбуле одни из самых высоких. Район Эсеньюрт находится в европейской части города. Тут можно найти неплохое готовое жилье по разумной цене либо приобрести квартиру в только строящихся современных комплексах.
Реально ли приобрести жилье в Стамбуле, не пользуясь услугами посредников?
Да, реально. Но покупателю придется самостоятельно заказать и оплатить услуги эксперта-оценщика, нотариуса, присяжного переводчика, служащего банка для открытия счета в турецком финансовом учреждении. При содействии риелтора сделка пройдет более комфортно и безопасно. Профессионал узнает, сколько стоит жилье в Стамбуле, понравившееся клиенту, свяжется с продавцом и попытается договориться о более низкой цене, возьмет на себя процесс оформления документов и подготовку сделки.