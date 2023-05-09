Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия

Жильё с бассейном в Португалии

квартиры
1288
дома
710
242 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Синтра, Португалия
Квартира 2 спальни
Синтра, Португалия
Комнаты 3
Площадь 150 м²
€ 590,000
Квартира 4 спальни в Синтра, Португалия
Квартира 4 спальни
Синтра, Португалия
Комнаты 5
Площадь 248 м²
€ 985,000
Квартира 3 спальни в Синтра, Португалия
Квартира 3 спальни
Синтра, Португалия
Комнаты 4
Площадь 236 м²
€ 820,000
Дом 4 спальни в Синтра, Португалия
Дом 4 спальни
Синтра, Португалия
Комнаты 5
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
€ 1,250,000
Квартира 3 спальни в Nadadouro, Португалия
Квартира 3 спальни
Nadadouro, Португалия
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 635,000
Дом 3 спальни в Nadadouro, Португалия
Дом 3 спальни
Nadadouro, Португалия
Комнаты 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
€ 750,000
Дом 3 спальни в Porto de Mos, Португалия
Дом 3 спальни
Porto de Mos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 228 м²
€ 775,000
Вилла 3 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 375 м²
€ 589,000
Квартира 3 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 172 м²
€ 425,000
Квартира 3 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 156 м²
€ 500,000
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 128 м²
€ 350,000
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 128 м²
€ 350,000
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 87 м²
€ 400,000
Вилла 3 спальни в Calheta, Португалия
Вилла 3 спальни
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 294 м²
€ 750,000
Таунхаус 2 спальни в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Количество спален 2
Площадь 143 м²
€ 725,000
Вилла 3 спальни в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 3 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Количество спален 3
Площадь 187 м²
€ 1,025,000
Квартира 2 спальни в Oliveira do Douro, Португалия
Квартира 2 спальни
Oliveira do Douro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 115 м²
€ 259,000
Квартира 1 спальня в Lourinha, Португалия
Квартира 1 спальня
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 84 м²
€ 290,000
Вилла 3 спальни в Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 266 м²
€ 1,490,000
Вилла 3 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 261 м²
€ 2,000,000
Вилла 3 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 416 м²
€ 1,400,000
Вилла 3 спальни в Alcoitao, Португалия
Вилла 3 спальни
Alcoitao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 176 м²
€ 1,803,000
Таунхаус 3 спальни в Amoreira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Amoreira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 190 м²
€ 350,000
Вилла 3 спальни в Coimbrao, Португалия
Вилла 3 спальни
Coimbrao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 152 м²
€ 395,000
Вилла 3 спальни в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 116 м²
€ 360,000
Вилла 3 спальни в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Вилла 3 спальни
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
€ 400,000
Вилла 3 спальни в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 146 м²
€ 375,000
Квартира 3 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 210 м²
€ 1,300,000
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 191 м²
€ 1,100,000
Квартира 2 спальни в Баррейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Баррейру, Португалия
Количество спален 2
Площадь 117 м²
€ 285,000

Регионы с недвижимостью на продажу

Северный
Лагос
Sao Goncalo de Lagos
Cascais
Portimao
Misericordia
Албуфейра
Cascais e Estoril
Albufeira e Olhos de Agua
Мадейра
Olhao
Marvila
Лагоа и Карвоейру
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
Avenidas Novas
Алентежу
Порту
Silves
Sao Bras de Alportel
Sao Clemente

Параметры недвижимости в Португалии

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти