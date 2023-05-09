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Португалия
Жильё с бассейном в Португалии
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242 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Синтра, Португалия
3
150 м²
€ 590,000
Квартира 4 спальни
Синтра, Португалия
5
248 м²
€ 985,000
Квартира 3 спальни
Синтра, Португалия
4
236 м²
€ 820,000
Дом 4 спальни
Синтра, Португалия
5
420 м²
2
€ 1,250,000
Квартира 3 спальни
Nadadouro, Португалия
4
1
€ 635,000
Дом 3 спальни
Nadadouro, Португалия
4
153 м²
2
€ 750,000
Дом 3 спальни
Porto de Mos, Португалия
3
228 м²
€ 775,000
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
3
375 м²
€ 589,000
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
3
172 м²
€ 425,000
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
3
156 м²
€ 500,000
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
2
128 м²
€ 350,000
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
2
128 м²
€ 350,000
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
2
87 м²
€ 400,000
Вилла 3 спальни
Calheta, Португалия
3
294 м²
€ 750,000
Таунхаус 2 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
2
143 м²
€ 725,000
Вилла 3 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
3
187 м²
€ 1,025,000
Квартира 2 спальни
Oliveira do Douro, Португалия
2
115 м²
€ 259,000
Квартира 1 спальня
Lourinha, Португалия
1
84 м²
€ 290,000
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
3
266 м²
€ 1,490,000
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
3
261 м²
€ 2,000,000
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
3
416 м²
€ 1,400,000
Вилла 3 спальни
Alcoitao, Португалия
3
176 м²
€ 1,803,000
Таунхаус 3 спальни
Amoreira, Португалия
3
190 м²
€ 350,000
Вилла 3 спальни
Coimbrao, Португалия
3
152 м²
€ 395,000
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
3
116 м²
€ 360,000
Вилла 3 спальни
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
3
200 м²
€ 400,000
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
3
146 м²
€ 375,000
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
3
210 м²
€ 1,300,000
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
2
191 м²
€ 1,100,000
Квартира 2 спальни
Баррейру, Португалия
2
117 м²
€ 285,000
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