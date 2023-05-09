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Жильё с видом на горы в Португалии

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15 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 128 м²
€ 350,000
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 128 м²
€ 350,000
Дом 7 спален в Amarante, Португалия
Дом 7 спален
Amarante, Португалия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 541 м²
Количество этажей 3
€ 750,000
Квартира 2 спальни в Сетубал, Португалия
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 85 м²
€ 280,000
Квартира 2 спальни в Фаро, Португалия
Квартира 2 спальни
Фаро, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
€ 900,000
Квартира 3 спальни в Фаро, Португалия
Квартира 3 спальни
Фаро, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 317 м²
Количество этажей 2
€ 1,470,000
Вилла 1 спальня в Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
Вилла 1 спальня
Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
Количество спален 1
Площадь 55 м²
€ 410,000
Квартира 2 спальни в Alcantarilha, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantarilha, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
€ 295,000
Квартира 2 спальни в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Квартира 2 спальни
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 2
Площадь 154 м²
€ 885,000
Квартира 2 спальни в Лагоа, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагоа, Португалия
Количество спален 2
Площадь 99 м²
€ 297,250
Вилла 3 спальни в Lourinha, Португалия
Вилла 3 спальни
Lourinha, Португалия
Количество спален 3
Площадь 322 м²
€ 620,000
Квартира 3 спальни в Castelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Castelo, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
€ 565,000
Вилла 4 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 4 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 1 000 м²
€ 785,000
Вилла 4 спальни в Alcabideche, Португалия
Вилла 4 спальни
Alcabideche, Португалия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
€ 1,395,000
Вилла 5 спален в Cascais, Португалия
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
Количество спален 5
Площадь 257 м²
€ 2,200,000

Регионы с недвижимостью на продажу

Misericordia
Cascais e Estoril
Мадейра
Olhao
Marvila
Лагоа и Карвоейру
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
Avenidas Novas
Алентежу
Порту
Campo de Ourique
Silves
Gloria e Vera Cruz
Sacavem
Sao Bras de Alportel
Arroios
Belem
Sao Clemente
Alcantara
Conceicao e Cabanas de Tavira

Параметры недвижимости в Португалии

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