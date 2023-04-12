Недвижимость в Польше

Республика Польша — это страна в самом центре Европы. Официальный язык — польский, однако практически все молодое население свободно разговаривает на английском или немецком языке. При этом Польша — одна из самых динамично развивающихся стран Европы. Развитая рыночная экономика способствует конкуренции.

Для туристов наиболее интересны такие города Польши, как Варшава (столица), Краков, Гданьск, Лодзь, Познань и Вроцлав. Причем каждый город прекрасен по-своему: где-то можно увидеть потрясающее великолепие архитектуры XVII века, где-то представлены уникальные памятники еврейской культуры, а где-то — ужасающее напоминание о фашистских захватчиках. На севере Польша омывается Балтийским морем, что делает её привлекательной для инвестиций в курортное жильё.

Польская традиционная кухня привлекает гостей страны своим разнообразием рецептов и удивительным сочетанием вкусов. Самые популярные блюда: вареники, галушки, голубцы, кашанка.

Недвижимость Польши наиболее привлекательна в качестве высокодоходных инвестиций. В Варшаве — деловом центре Польши — выгоднее всего покупать коммерческую недвижимость в новостройках. В Кракове есть смысл рассмотреть варианты с покупкой жилья для последующей сдачи в аренду. А на юге страны можно приобрести апартаменты, дом с тем, чтобы приезжать на горнолыжные курорты в Закопане у подножия гор Татры. При этом цены на недвижимость здесь значительно ниже, чем в соседних странах Европы. Главное преимущество страны в том, что при благоприятном бизнес-климате польское законодательство довольно лояльно по отношению к иностранным покупателям.