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Жильё в gmina Kornik, Польша

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14 объектов найдено
Дом в Radzewo, Польша
Дом
Radzewo, Польша
Площадь 197 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением отдельно стоящего дома на большом участке 1077м2 в…
$165,662
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Дом в Blazejewo, Польша
Дом
Blazejewo, Польша
Площадь 110 м²
Для продажи Красивый идиллический дом, расположенный в Блажеево, в муниципалитете Корник, вс…
$256,195
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Дом в Курник, Польша
Дом
Курник, Польша
Площадь 205 м²
Продается большой многоквартирный дом с офисом в Корнике, всего в 15 минутах езды от :Poznania
$330,225
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Квартира 3 комнаты в Radzewo, Польша
Квартира 3 комнаты
Radzewo, Польша
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Представляем уникальную квартиру в Радзеве. Недвижимость в четырехместном здании, расположен…
$102,848
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Квартира 4 комнаты в Czmon, Польша
Квартира 4 комнаты
Czmon, Польша
Число комнат 4
Площадь 85 м²
Продается очень обычная и удобная двухэтажная квартира с садом Czmoń (город Корник) недалеко…
$125,586
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Дом в Blazejewo, Польша
Дом
Blazejewo, Польша
Площадь 70 м²
Предложение дома с участком в Блажеево - Przylesie Settlement
$171,590
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Дом в Dachowa, Польша
Дом
Dachowa, Польша
Площадь 182 м²
Удобный и современный дом в удобном месте
$393,944
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Дом в Radzewo, Польша
Дом
Radzewo, Польша
Площадь 144 м²
Я хотел бы представить предложение отдельно стоящего дома в Радзево, Познань
$356,929
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Дом в Blazejewo, Польша
Дом
Blazejewo, Польша
Площадь 74 м²
Я рекомендую предложение нового, частично законченного дома в частном здании площадью 74 м2 …
$153,083
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Дом в Robakowo, Польша
Дом
Robakowo, Польша
Площадь 225 м²
Приглашаю вас ознакомиться с уникальным предложением по продаже элегантного отдельно стоящег…
$1,06 млн
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Квартира в Kamionki, Польша
Квартира
Kamionki, Польша
Площадь 96 м²
Для семейной продажи 4-комнатный близнец, расположенный в Камиони недалеко от Корника. Недви…
$218,123
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Квартира в Konarskie, Польша
Квартира
Konarskie, Польша
Площадь 874 м²
Я рекомендую участки для односемейных или двухместных зданий. Недвижимость расположена в тих…
$44,048
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Квартира 3 комнаты в Radzewo, Польша
Квартира 3 комнаты
Radzewo, Польша
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Рекомендую квартиры с большим балконом и садом на современном поселке под Корником. Новая ин…
$96,503
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Квартира в Kamionki, Польша
Квартира
Kamionki, Польша
Площадь 272 м²
Продается жилое здание-сервис в Камионики. Идеально подходит для инвестора. Прекрасно распол…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в gmina Kornik, Польша

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