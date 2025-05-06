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Жильё в gmina Kazmierz, Польша

квартиры
4
6 объектов найдено
Дом в Kazmierz, Польша
Дом
Kazmierz, Польша
Площадь 152 м²
Однозначно уникальное свойство – уютный, наземный дом, уединенный от дороги, в глубине больш…
$391,300
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Etalon Estate Group
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Квартира в Mlodasko, Польша
Квартира
Mlodasko, Польша
Площадь 17 101 м²
Инвестиционные участки АГ – Млодско, Самотульский, по маршруту ДК92
$1,11 млн
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Radzyny, Польша
Квартира 3 комнаты
Radzyny, Польша
Число комнат 3
Площадь 52 м²
Продается красивая квартира с собственным садом!
$138,920
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Etalon Estate Group
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Квартира в Kopanina, Польша
Квартира
Kopanina, Польша
Площадь 6 583 м²
Ищете строительную площадку в красивом районе? Это предложение оправдает ваши ожидания!
$269,776
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Etalon Estate Group
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Квартира в Mlodasko, Польша
Квартира
Mlodasko, Польша
Площадь 2 235 м²
Продажа: Инвестиционный объект в Молодежске – офисы, производственные и складские помещения,…
$3,57 млн
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Etalon Estate Group
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Дом в Sokolniki Male, Польша
Дом
Sokolniki Male, Польша
Площадь 158 м²
Доброе утро, С удовольствием представляем вам уникальное предложение продажи эксклюзивного о…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Kazmierz, Польша

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