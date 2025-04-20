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Жильё в gmina Murowana Goslina, Польша

Мурована-Гослина
4
6 объектов найдено
Квартира в Мурована-Гослина, Польша
Квартира
Мурована-Гослина, Польша
Площадь 206 м²
Продается дом в отдельно стоящем здании, расположенном в Мурована Гослина на О. Грин Хиллс. …
$199,350
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Etalon Estate Group
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Квартира в Starczanowo, Польша
Квартира
Starczanowo, Польша
Площадь 240 м²
Я хотел бы представить предложение об особом доме в Старчанове Познанского района!
$411,724
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Мурована-Гослина, Польша
Квартира 3 комнаты
Мурована-Гослина, Польша
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Мечтаете купить квартиру недалеко от города рядом с природой? Вы мечтаете о месте, которое и…
$148,582
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Etalon Estate Group
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Квартира 1 комната в Мурована-Гослина, Польша
Квартира 1 комната
Мурована-Гослина, Польша
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Кавалер 38,03 м2, расположенный на 2 этаже здания 3 этажа
$100,738
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Квартира в Msciszewo, Польша
Квартира
Msciszewo, Польша
Площадь 6 400 м²
Весеннее ценовое продвижение! На продажу, без сомнения, один из самых красивых участков неда…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Квартира в Мурована-Гослина, Польша
Квартира
Мурована-Гослина, Польша
Площадь 938 м²
Сервисное и офисное здание в центре поселка
$954,221
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Etalon Estate Group
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Типы недвижимости в gmina Murowana Goslina

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