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Жильё в gmina Mosina, Польша

Мосина
9
20 объектов найдено
Дом в Daszewice, Польша
Дом
Daszewice, Польша
Площадь 134 м²
Для современного PARKING, волонтерский дом площадью 134 м2 расположен в Дашвице на участке п…
$317,151
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Квартира 2 комнаты в Мосина, Польша
Квартира 2 комнаты
Мосина, Польша
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Рекомендую к продаже хорошо расположенную, привлекательную 2-комнатную квартиру на Познани П…
$119,031
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Дом в Dymaczewo Nowe, Польша
Дом
Dymaczewo Nowe, Польша
Площадь 145 м²
Дом был построен с целью проживания в нем, поэтому большое внимание уделяется качеству испол…
$223,513
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Дом в Мосина, Польша
Дом
Мосина, Польша
Площадь 194 м²
Я с удовольствием представляю вам привлекательный, отдельно стоящий дом, расположенный в Мос…
$202,352
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Квартира в Pozegowo, Польша
Квартира
Pozegowo, Польша
Площадь 128 м²
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИММУНИТНОСТЬ – ПРОДАВАЕМ ДОМ И СТАМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ!
$214,255
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Квартира в Daszewice, Польша
Квартира
Daszewice, Польша
Площадь 1 500 м²
Откройте для себя собственное королевство в самом сердце природы, всего в 15 км от центра По…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Czapury, Польша
Квартира 4 комнаты
Czapury, Польша
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Продается 4-комнатная квартира со вторичного рынка в Чапуре недалеко от Познани. Это место д…
$171,669
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Дом в Wiorek, Польша
Дом
Wiorek, Польша
Площадь 313 м²
Уникальный, отдельно стоящий дом в Виореке недалеко от Познани продается. Основными активами…
$714,184
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Дом в Daszewice, Польша
Дом
Daszewice, Польша
Площадь 166 м²
Исключительный, жилой, наземный отдельно стоящий дом с 2021 года в Дашевице, расположенный н…
$383,543
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Квартира в Мосина, Польша
Квартира
Мосина, Польша
Площадь 658 м²
На продажу предлагается сервисное здание с существующим, процветающим рестораном. Коммунальн…
$793,538
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Дом в Rogalinek, Польша
Дом
Rogalinek, Польша
Площадь 162 м²
Дом мечты в окружении природы в Рогалинке
$290,699
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Квартира в Мосина, Польша
Квартира
Мосина, Польша
Площадь 1 105 м²
Продается уникальная строительная площадка площадью 1105 м2, расположенная в Мосине, на улиц…
$131,727
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Дом в Radzewice, Польша
Дом
Radzewice, Польша
Площадь 215 м²
О М
Цена по запросу
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Дом в Мосина, Польша
Дом
Мосина, Польша
Площадь 184 м²
С удовольствием представляю вам прекрасный Дом на тихом поселении односемейных домов в Мосин…
$224,571
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Дом в Мосина, Польша
Дом
Мосина, Польша
Площадь 164 м²
Я приглашаю вас приобрести недвижимость в Мосине, недалеко от Познани, на улице Ясна! Это до…
Цена по запросу
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Дом в Pecna, Польша
Дом
Pecna, Польша
Площадь 168 м²
$200,236
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Дом в Dymaczewo Nowe, Польша
Дом
Dymaczewo Nowe, Польша
Площадь 174 м²
Вы нашли свой счастливый адрес в Щепанкове, Познань, на Happy Street, MELODIOVA INVESTMENT! …
$347,305
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Квартира 3 комнаты в Мосина, Польша
Квартира 3 комнаты
Мосина, Польша
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Ищете квартиру для своей семьи? Ты все правильно понял! Рекомендую купить 74-метровую кварти…
$190,185
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Квартира 3 комнаты в Мосина, Польша
Квартира 3 комнаты
Мосина, Польша
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Объявление о продаже квартир – Мосина, ул. Яна Кибиса, 2
$134,637
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Дом в Daszewice, Польша
Дом
Daszewice, Польша
Площадь 1 509 м²
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением продажи строительной площадки, расположенной в п…
Цена по запросу
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