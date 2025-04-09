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Жильё в Гнезно, Польша

квартиры
4
6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Гнезно, Польша
Квартира 2 комнаты
Гнезно, Польша
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Продать современную 2-комнатную квартиру, расположенную в Гнезно ул. Элиза Оржешкова
$127,223
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Гнезно, Польша
Квартира
Гнезно, Польша
Площадь 2 538 м²
Предложение не опубликовано на IMMOVABLE PORTS
$3,19 млн
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Гнезно, Польша
Квартира 2 комнаты
Гнезно, Польша
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Очаровательная квартира в историческом здании в центре Гнезно
$81
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Гнезно, Польша
Дом
Гнезно, Польша
Площадь 290 м²
Предложение от первых владельцев. Дом расположен в престижном районе под названием Роуз. Нед…
$548,156
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Гнезно, Польша
Дом
Гнезно, Польша
Площадь 220 м²
Продать дом, расположенный в Гнезно на улице Познанской
$211,359
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Гнезно, Польша
Квартира
Гнезно, Польша
Площадь 979 м²
Продать здание в самом центре Гнезно
$1,02 млн
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Etalon Estate Group
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов