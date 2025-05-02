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Жильё в gmina Steszew, Польша

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дома
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8 объектов найдено
Дом в Rybojedzko, Польша
Дом
Rybojedzko, Польша
Площадь 1 247 м²
Свободно стоящий дом на продажу в живописном поселке Рыбоедзко Вы мечтаете о собственном дом…
$210,435
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Дом в Kraplewo, Польша
Дом
Kraplewo, Польша
Площадь 249 м²
Продается дом в Wielkawiś на Буковской улице в муниципалитете Stęszew. Односемейный дом отде…
Цена по запросу
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Квартира в Kraplewo, Польша
Квартира
Kraplewo, Польша
Площадь 980 м²
Продается большой объект с широкими возможностями адаптации и назначения. Идеально подходит …
$1,31 млн
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Квартира в Zamyslowo, Польша
Квартира
Zamyslowo, Польша
Площадь 9 118 м²
Ищете участок земли для своей компании? Недвижимость для инвестиционных целей, склад, зал, о…
$592,589
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Etalon Estate Group
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Квартира в Witobel, Польша
Квартира
Witobel, Польша
Площадь 3 562 м²
Представляю на продажу незастроенную земельную собственность общей площадью 3,562 м2, распол…
$355,553
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Etalon Estate Group
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Дом в Witobel, Польша
Дом
Witobel, Польша
Площадь 177 м²
Приглашаем Вас представить комфортабельный односемейный дом, расположенный в живописной дере…
$355,553
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Дом в Debienko, Польша
Дом
Debienko, Польша
Площадь 550 м²
ИДЕАЛЬНЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ, ЭНЕРГИЧЕСКИЙ ДОМ С ПОЛЕТОМ около 500 М2 ДЛЯ БОЛЬШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Trzebaw, Польша
Квартира 3 комнаты
Trzebaw, Польша
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Я рад пригласить вас взглянуть на предложение о продаже просторной, комфортной и светлой ква…
$144,855
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Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Steszew, Польша

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