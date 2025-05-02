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Жильё в gmina Kostrzyn, Польша

Костшин
8
12 объектов найдено
Дом в Siekierki Wielkie, Польша
Дом
Siekierki Wielkie, Польша
Площадь 101 м²
Рекомендую на продажу очень красивый совсем новый дом-близнец с 2024 года. 101 м2 в деревне …
$236,772
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Квартира 3 комнаты в Костшин, Польша
Квартира 3 комнаты
Костшин, Польша
Число комнат 3
Площадь 45 м²
Рекомендую к продаже 3-комнатную квартиру площадью 44,92 м2 расположен на первом этаже посел…
$126,702
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Квартира 3 комнаты в Gultowy, Польша
Квартира 3 комнаты
Gultowy, Польша
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Приглашаем Вас ознакомиться с предложением продажи трехкомнатной квартиры, расположенной в ж…
$82,962
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Квартира 2 комнаты в Костшин, Польша
Квартира 2 комнаты
Костшин, Польша
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Рекомендую к продаже 2-комнатную квартиру площадью 40,96 м2 расположен на первом этаже посел…
$118,766
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Квартира в Siekierki Wielkie, Польша
Квартира
Siekierki Wielkie, Польша
Площадь 188 м²
Продается большой дом-близнец площадью около 190 м2 на участке 365 м2 в поселке Секьерки-Вел…
$258,105
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Дом в Костшин, Польша
Дом
Костшин, Польша
Площадь 255 м²
Дом, чтобы любить в большом городе
$342,121
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Квартира в Костшин, Польша
Квартира
Костшин, Польша
Площадь 42 700 м²
Продается участок, расположенный в Костржине, Поток.
$2,25 млн
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Etalon Estate Group
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Квартира 4 комнаты в Костшин, Польша
Квартира 4 комнаты
Костшин, Польша
Число комнат 4
Площадь 73 м²
Я рад представить функциональную и ухоженную 4-комнатную квартиру площадью 73 м2, расположен…
$176,460
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Etalon Estate Group
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Дом в Костшин, Польша
Дом
Костшин, Польша
Площадь 105 м²
Если ваш приоритет - иметь дом в городе по доступной цене, у нас есть предложение, которое я…
$151,439
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Дом в Костшин, Польша
Дом
Костшин, Польша
Площадь 91 м²
Продается дом в здании-близнеце, который станет идеальным местом для семьи, которая ценит сп…
$239,144
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Квартира 2 комнаты в Костшин, Польша
Квартира 2 комнаты
Костшин, Польша
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Продается
$128,789
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Дом в Gultowy, Польша
Дом
Gultowy, Польша
Площадь 150 м²
Я хотел бы представить предложение дома для ремонта на красивом участке в живописном городе …
$114,567
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