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Жильё в Пущиково, Польша

4 объекта найдено
Квартира в Пущиково, Польша
Квартира
Пущиково, Польша
Площадь 140 м²
Хотите жить в живописных окрестностях лесов и озер, в фантастическом садовом городке под наз…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Пущиково, Польша
Квартира 3 комнаты
Пущиково, Польша
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Мечтаете об уникальной квартире в престижном месте с фантастическим видом на сады и леса? До…
$162,738
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Пущиково, Польша
Дом
Пущиково, Польша
Площадь 500 м²
Продаются красивые особняки, расположенные на краю леса с собственным старым деревом и богат…
$696,154
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Пущиково, Польша
Дом
Пущиково, Польша
Площадь 230 м²
! ОТВЕТСТВУЕТ ТОЛЬКО НА НАШЕ!!!
$555,375
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
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