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Продажа новостроек в Великопольском воеводстве

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Многоквартирный жилой дом Для любителей тишины и зелени
Многоквартирный жилой дом Для любителей тишины и зелени
Познань, Польша
от
$79,755
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Современный жилой комплекс,  в тихой и зелёной части Познани. Будет введён в эксплуатацию уже в I квартале 2024 года. Расположен в районе ул. Selawy в районе Нарамовице, недалеко от природного заповедника Журавинец в близи реки Варта. До центра Познани всего 15 минут на машине, рядом оста…
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Etalon Estate Group
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Жилой квартал Под инвестицию и для собственного проживания
Жилой квартал Под инвестицию и для собственного проживания
Познань, Польша
Цена по запросу
Количество этажей 3
Osiedle Mateckiego это идеальное расположение объекта, близко к центру города, и одновременно тихое и спокойное место. Множество зеленых территорий вокруг близко школы, детские сады, супермаркеты, аптеки. Всего 20 минут езды до международного аэропорта, рядом торговые центры Plaza и Galer…
Агентство
Etalon Estate Group
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Etalon Estate Group
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Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в городе Poznań
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в городе Poznań
Познань, Польша
от
$134,237
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Жилой комплекс расположен в престижном районе города Познань,  ул. Wągrowska, рядом с живописным парком, недалеко от центра города. Квартиры будут оснащены современной функцией "умный дом", и противосмоговой защитой, что особенно актуально  в крупных городах. Два больших паркинга - под…
Агентство
Etalon Estate Group
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Etalon Estate Group
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Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в престижном районе города
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в престижном районе города
Познань, Польша
от
$113,165
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Ищете идеальное место для жизни или инвестиций? Восхитительная возможность ждет вас на пересечении улиц Яницкого и Домбровского в престижном районе Познани - Ежице. Проект был создан с заботой о комфорте жителей, предлагая самодостаточный город в городе, где можно наслаждаться повседневной ж…
Агентство
Etalon Estate Group
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Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Познань, Польша
от
$103,852
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Мы предлагаем вам уникальную возможность поселиться в современном жилом комплексе, созданном для тех, кто любит жить в центре города. Комплекс будущего Расположенный на территории бывших кавалерийских казарм площадью 5,5 гектаров, это многофункциональный проект, включающий 857 квартир, …
Агентство
Etalon Estate Group
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Etalon Estate Group
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Жилой комплекс Современный жилой комплекс в юго-восточной части Познани
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в юго-восточной части Познани
Познань, Польша
от
$102,587
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Приглашаем вас в современный и зеленый уголок Познани! Наш жилой комплекс, расположенный на восточном берегу Варты, предлагает идеальное сочетание городского комфорта и близости к природе. Место, находящееся в одном из крупнейших зеленых районов города, станет идеальным выбором для тех, кто …
Агентство
Etalon Estate Group
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Жилой комплекс Премиум Апартаменты в сердце Познани – Инвестиция в будущее
Жилой комплекс Премиум Апартаменты в сердце Познани – Инвестиция в будущее
Познань, Польша
от
$116,866
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Мы представляем эксклюзивный проект премиум-класса в самом центре Познани, сочетающий высококачественное исполнение, окружение с зелеными зонами и элегантные интерьеры. Это отличная возможность для тех, кто ищет роскошное место для жизни, а также для инвесторов, заинтересованных в стабильных…
Агентство
Etalon Estate Group
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Жилой комплекс Современный комплекс в зелёном районе Познани
Жилой комплекс Современный комплекс в зелёном районе Познани
Познань, Польша
от
$83,846
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Этот престижный жилой комплекс предлагает разнообразные квартиры, идеально подходящие как для одиноких людей, так и для семей. Выбирайте из функциональных студий, 2- и 3-комнатных квартир, а также роскошных апартаментов с террасами, которые удовлетворят даже самых требовательных покупателей.…
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Etalon Estate Group
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Многоквартирный жилой дом Mieszkanie o jakim marzyszКвартира мечты
Многоквартирный жилой дом Mieszkanie o jakim marzyszКвартира мечты
Познань, Польша
от
$83,248
Количество этажей 5
Poznań, 124 mieszkania w 3 nowoczesnych pięciokondygnacyjnych budynkach. Mieszkania o powierzchniach od 26 do 105 m2. Apartamenty będą miały zróżnicowaną strukturę:  Kompaktowe kawalerki idealne dla młodych,  2 i 3-pokojowe mieszkania świetne dla rodzin,  4-pokojowe apartamen…
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Etalon Estate Group
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Жилой комплекс Квартиры в пригороде Познани
Жилой комплекс Квартиры в пригороде Познани
Kleszczewo, Польша
от
$59,585
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Kleszczewo Park - это инвестиционный проект, который своей функциональностью и расположением удовлетворит ожидания даже самых требовательных жителей. Строительство комплекса Kleszczewo Park было разделено на несколько этапов. Комфорт и удобство: Здания с лифтами и кладовыми. Близо…
Агентство
Etalon Estate Group
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