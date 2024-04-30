  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Познань
  4. Жилой комплекс Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania

Жилой комплекс Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania

Познань, Польша
от
$113,194
НДС
;
10
ID: 32748
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Польша
  • Область / штат
    Великопольское воеводство
  • Город
    Познань

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

Местонахождение на карте

Познань, Польша
Образование
Здравоохранение

Новости застройщика

30.04.2024
Есть ли еще недорогая недвижимость в Польше? Обзор текущих цен и ипотечных ставок в интервью с экспертом
Задайте все интересующие вопросы
Назад
