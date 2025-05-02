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ПОКУПАТЕЛЬ НЕ ПЛАТИТ КОМИССИЮ!
Предлагаем дома с участками в новой инвестиции недалеко от Варшавы.
Современные, тщательно спроектированные секционные дома, обеспечивающие комфорт и уединение для всей семьи.
Предложение Идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты с …
Остался 1 дом в продаже. ( Всего в комплексе 13 домов).
Комфортабельный дом с 3 спальнями, большой гостиной, гаражом и участком 350 м2
дом - 122 м2; участок - 350 м2
Сдача - декабрь 2024 г.
Жилой комплекс Spring Park – это сочетание прекрасного расположения и комфортного жилого про…
Дом с 20 2-х этажными квартирами и 20 одноэтажными
Двухэтажные квартиры размером 112 м2-123 м2 + огород площадью от 45 м2 до 250 м2
20 квартир размером от 77 м2 - 87 м2 с балконами и террассой на крыше
Планируемая дата завершения: 2025-12-31
Тихий район с малоэтажной застройкой, р…