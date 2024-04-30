Жилой комплекс Современный жилой комплекс в юго-восточной части Познани

Приглашаем вас в современный и зеленый уголок Познани! Наш жилой комплекс, расположенный на восточном берегу Варты, предлагает идеальное сочетание городского комфорта и близости к природе. Место, находящееся в одном из крупнейших зеленых районов города, станет идеальным выбором для тех, кто ценит тишину и спокойствие, но при этом хочет иметь удобный доступ к центру города. В жилом комплексе представлено более 250 квартир — от функциональных студий, идеально подходящих для молодых людей или пар, до просторных 4-комнатных квартир, которые отлично подойдут для семей. На последнем этаже здания предусмотрен клуб жителей, который станет местом для общения, интеграции и отдыха. Это отличное пространство для создания дружеских отношений с соседями и проведения совместных мероприятий. В непосредственной близости от жилых домов оборудованы также открытые тренажеры, велопарковки и подземные парковочные места, что обеспечивает жителям максимальный комфорт. Жилой комплекс имеет отличную транспортную доступность: рядом находятся остановки трамваев, станции городских велосипедов, а также главные дорожные артерии города, что гарантирует быстрый и удобный доступ ко всем районам Познани. Комплекс станет идеальным местом для семей с детьми и молодых людей. В шаговой доступности: 2 мин до трамвайной остановки, 2 мин до детского сада, 5 мин до начальной школы, 5 мин до ближайшего продуктового магазина. Кроме того, жилой комплекс расположен рядом с рекреационными зонами на берегу Варты и городскими велосипедными маршрутами, что делает это место особенно привлекательным для любителей активного образа жизни и близости к природе. Живите в современном комплексе, наслаждайтесь комфортом, природой и удобным транспортным сообщением!