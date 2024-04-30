  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Познань
  4. Жилой комплекс Современный жилой комплекс в юго-восточной части Познани

Жилой комплекс Современный жилой комплекс в юго-восточной части Познани

Познань, Польша
от
$118,950
НДС
27.10.2025
$118,950
01.10.2024
$108,080
;
7
ID: 22172
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Польша
  • Область / штат
    Великопольское воеводство
  • Город
    Познань

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    7

О комплексе

Приглашаем вас в современный и зеленый уголок Познани! Наш жилой комплекс, расположенный на восточном берегу Варты, предлагает идеальное сочетание городского комфорта и близости к природе. Место, находящееся в одном из крупнейших зеленых районов города, станет идеальным выбором для тех, кто ценит тишину и спокойствие, но при этом хочет иметь удобный доступ к центру города. В жилом комплексе представлено более 250 квартир — от функциональных студий, идеально подходящих для молодых людей или пар, до просторных 4-комнатных квартир, которые отлично подойдут для семей. На последнем этаже здания предусмотрен клуб жителей, который станет местом для общения, интеграции и отдыха. Это отличное пространство для создания дружеских отношений с соседями и проведения совместных мероприятий. В непосредственной близости от жилых домов оборудованы также открытые тренажеры, велопарковки и подземные парковочные места, что обеспечивает жителям максимальный комфорт. Жилой комплекс имеет отличную транспортную доступность: рядом находятся остановки трамваев, станции городских велосипедов, а также главные дорожные артерии города, что гарантирует быстрый и удобный доступ ко всем районам Познани. Комплекс станет идеальным местом для семей с детьми и молодых людей. В шаговой доступности: 2 мин до трамвайной остановки, 2 мин до детского сада, 5 мин до начальной школы, 5 мин до ближайшего продуктового магазина. Кроме того, жилой комплекс расположен рядом с рекреационными зонами на берегу Варты и городскими велосипедными маршрутами, что делает это место особенно привлекательным для любителей активного образа жизни и близости к природе. Живите в современном комплексе, наслаждайтесь комфортом, природой и удобным транспортным сообщением!

Местонахождение на карте

Познань, Польша
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Новости застройщика

30.04.2024
Есть ли еще недорогая недвижимость в Польше? Обзор текущих цен и ипотечных ставок в интервью с экспертом
Актуальные новости в Польше
Как переехать в Польшу на ПМЖ. Варианты иммиграции, необходимые документы и как получить карту побыту
14.10.2025
Как переехать в Польшу на ПМЖ. Варианты иммиграции, необходимые документы и как получить карту побыту
Учеба в Польше: система образования, условия поступления и цены для иностранных студентов
30.09.2025
Учеба в Польше: система образования, условия поступления и цены для иностранных студентов
Цены на квартиры в Польше во 2 квартале 2025 года — Аналитика
15.09.2025
Цены на квартиры в Польше во 2 квартале 2025 года — Аналитика
Где купить квартиру в Польше в 2025: интервью с экспертом
08.07.2025
Где купить квартиру в Польше в 2025: интервью с экспертом
Варшава: куда сходить и что посмотреть за 2 дня
01.07.2025
Варшава: куда сходить и что посмотреть за 2 дня
«Цены все еще лихорадит». Куда движется рынок недвижимости Польши и как на нем заработать
14.03.2025
«Цены все еще лихорадит». Куда движется рынок недвижимости Польши и как на нем заработать
Налоги на недвижимость в Польше
23.12.2024
Налоги на недвижимость в Польше
Кредит в Польше на жилье. Как взять ипотеку иностранцам
26.11.2024
Кредит в Польше на жилье. Как взять ипотеку иностранцам
Показать все публикации