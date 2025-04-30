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Приглашаем Вас на продажу - новые, готовые, полуотдельные дома. PURCHASE FROM DEVELOPER - NO PCC AND NO COMMISSIONДома от застройщика будут поставляться в стандарте застройщика, т.е. интерьеры будут готовы самостоятельно или с индивидуальным вариантом отделки под ключ (первая консультация с …
Приглашаем приобрести квартиры от Застройщика с сопровождением Агенции – Без налога PCC! Без комиссии Агенции.
Срок сдачи 4Q 2026 г. Цены: 653 000 zł - 2 579 000 zł
Минималистичный дом с 86 квартирами разной площади – от 26 до 139 кв.м. и планировки от 1 до 5 комнат. Инвестицию отлич…
Воля – современный и самодостаточный район Варшавы, полный жизни и достопримечательностей.
Предлагаемая инвестиция отличается оригинальным архитектурным решением в виде блока с каскадным расположением. Верхняя часть здания, характерная башня, являющаяся символом современности, оригинально…
Название комплекса, расположенного в варшавском районе Раков, отсылает к шведскому слову, символизирующему тишину и гармонию. Эти новые квартиры в варшавском районе Влохи представляют собой инвестицию, которая включает в себя два тщательно спроектированных здания, трех- и семиэтажные, а такж…
Апартменты премиум класса в самом центре Варшавы !
Приглашаю приобрести апартаменты в новой инвестиции на одной из самых престижных улиц Варшавы, недалеко от небоскреба Varso Tower.
Современная инвестиция с вневременной архитектурой, состоящая из 2 современных зданий.
На крыше одного …
СТАРТ ПРОДАЖ!
Новая инвестиция на Праге Полудне!
Современное здание на 104 квартиры разной площади. Инвестицию отличает привлекательная отделка медных оттенков, которая подчеркивает уникальный характер инвестиции.
Преимущества инвестиции:
• Жилой дом – всего 104 квартиры
• Квартиры …
Срок сдачи 3Q 2026
Цены: 680 900 zł - 1 100 000 zł
О ИНВЕСТИЦИИ
Во Влохах будет построено 85 квартир.
Плюсом является, прежде всего, расположение. Он будет построен недалеко от главной артерии Варшавы – Аллеи Иерусалимских, от которой можно дойти до вокзала и всего за 15 мину…
Срок сдачи май 2024 г.
Цены: 402 868 zł - 780 570 zł
ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИИ:
Малоэтажные 3-х этажные дома, здания по модульной деревянной технологии, экологичной и дружественной к жителям
Современные 1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры площадью от 25 до ок. 68 м2
Низкие эксплуатационные…
Сдача: 4Q 2024
Цены: 646 100 zł - 1 549 400 zł
Новые квартиры на продажу в варшавском районе Гоцлав — проект студии nsMoon.
Целью архитекторов было создание комфортных и спокойных условий жизни для будущих жильцов инвестиционного объекта. Второй идеей концептуальной работы было при…
Квартиры расположены в одном из самых популярных районов Варшавы – Воля.
Новый этап является частью поместья и включает в себя 136 квартир площадью от 28 м2 до 96 м2. Каждый из них имеет балкон, террасу, лоджию или сад.
Есть также квартиры с большими угловыми крытыми балконами, идеально по…