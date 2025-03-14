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  4. Квартира в новостройке Żelazna 54 — современный жилой комплекс в центре Варшавы (район Wola)

Квартира в новостройке Żelazna 54 — современный жилой комплекс в центре Варшавы (район Wola)

Варшава, Польша
от
$271,304
от
$9,206/м²
;
6
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ID: 39673
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Польша
  • Область / штат
    Мазовецкое воеводство
  • Город
    Варшава
  • Адрес
    Zelazna, 54
  • Метро
    Rondo Daszyńskiego (~ 800 м)
  • Метро
    Rondo ONZ (~ 500 м)

О комплексе

Żelazna 54 — это эксклюзивный проект от надежного девелопера Matexi Polska, представляющий собой современное прочтение классического городского дома. Комплекс расположен в престижной части района Воля, между Rondo ONZ и Rondo Daszyńskiego, в нескольких шагах от популярных городских пространств Fabryka Norblina и Browary Warszawskie.

Основные преимущества:

  • Дом сдан: Строительство полностью завершено, ключи готовятся к выдаче.

  • Большой выбор планировок: В комплексе 141 апартамент площадью от 29 м² до 132 м² (от 1 до 4 комнат).

  • Инфраструктура дома: Зеленый приватный внутренний дворик, открытая терраса на крыше с панорамным видом на город исключительно для жителей, подземный паркинг и кладовые помещения.

  • Локация: Отличная транспортная доступность (метро M2, трамваи, пешая доступность до Центрального вокзала), рядом сосредоточены лучшие рестораны, бизнес-центры и парки.

Отличный вариант как для собственного проживания в центре мегаполиса, так и для инвестиций с высокой доходностью от аренды.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

Местонахождение на карте

Варшава, Польша
Здравоохранение
Еда и напитки

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Новости застройщика

14.03.2025
«Цены все еще лихорадит». Куда движется рынок недвижимости Польши и как на нем заработать
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Квартира в новостройке Żelazna 54 — современный жилой комплекс в центре Варшавы (район Wola)
Варшава, Польша
от
$271,304
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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