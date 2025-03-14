Квартира в новостройке Żelazna 54 — современный жилой комплекс в центре Варшавы (район Wola)

Żelazna 54 — это эксклюзивный проект от надежного девелопера Matexi Polska, представляющий собой современное прочтение классического городского дома. Комплекс расположен в престижной части района Воля, между Rondo ONZ и Rondo Daszyńskiego, в нескольких шагах от популярных городских пространств Fabryka Norblina и Browary Warszawskie.

Основные преимущества:

Дом сдан: Строительство полностью завершено, ключи готовятся к выдаче.

Большой выбор планировок: В комплексе 141 апартамент площадью от 29 м² до 132 м² (от 1 до 4 комнат).

Инфраструктура дома: Зеленый приватный внутренний дворик, открытая терраса на крыше с панорамным видом на город исключительно для жителей, подземный паркинг и кладовые помещения.

Локация: Отличная транспортная доступность (метро M2, трамваи, пешая доступность до Центрального вокзала), рядом сосредоточены лучшие рестораны, бизнес-центры и парки.

Отличный вариант как для собственного проживания в центре мегаполиса, так и для инвестиций с высокой доходностью от аренды.