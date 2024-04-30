Квартира в новостройке Жилой комплекс в престижном районе города

Ищете идеальное место для жизни или инвестиций? Восхитительная возможность ждет вас на пересечении улиц Яницкого и Домбровского в престижном районе Познани - Ежице. Проект был создан с заботой о комфорте жителей, предлагая самодостаточный город в городе, где можно наслаждаться повседневной жизнью здесь и сейчас.



Вокруг Площади под Башней можно работать, отдыхать и проводить время с семьей. Здесь вас ждут зоны отдыха, детские площадки и обилие зелени — это лишь несколько причин, чтобы жить здесь. Все необходимые объекты для комфортного проживания находятся всего в пятнадцати минутах ходьбы, что позволяет избегать пробок и наслаждаться удобствами города.



Комплекс будет оснащен почтоматом и станциями зарядки электромобилей. Смартфон может открыть ворота гаража, вызвать лифт и впустить в квартиру семью, которая забыла ключи. Современные системы Life Services и Smart облегчают повседневную жизнь жителей.



Проект комплекса был разработан известным архитектурным бюро и состоит из нескольких этапов, предлагая разнообразные квартиры — как для тех, кто ищет новое место для проживания, так и для инвесторов и клиентов премиум-класса. В здании находится коворкинг-зона, солнечные панели, двухуровневый подземный гараж, а также большие балконы в каждой квартире площадью от 4 до 7 м². На территории комплекса также много зелени и велопарковка.



Преимущества покупки с Etalon Estate Group:

Подбор наилучшего варианта в соответствии с индивидуальными потребностями клиента

Сопровождение сделки на всех этапах индивидуальным агентом 24/7, включая послепродажное обслуживание

Поддержка в получении ипотечного кредита с обслуживанием у кредитного консультанта

Возможность выполнения отделки под ключ

Возможность удаленного обслуживания

Обслуживание на языке клиента.

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