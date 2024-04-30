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  4. Квартира в новостройке Жилой комплекс в престижном районе города

Квартира в новостройке Жилой комплекс в престижном районе города

Познань, Польша
от
$113,165
01.10.2024
$119,209
18.05.2024
$89,886
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ID: 19759
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Польша
  • Область / штат
    Великопольское воеводство
  • Город
    Познань

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

О комплексе

Ищете идеальное место для жизни или инвестиций? Восхитительная возможность ждет вас на пересечении улиц Яницкого и Домбровского в престижном районе Познани - Ежице. Проект был создан с заботой о комфорте жителей, предлагая самодостаточный город в городе, где можно наслаждаться повседневной жизнью здесь и сейчас.

Вокруг Площади под Башней можно работать, отдыхать и проводить время с семьей. Здесь вас ждут зоны отдыха, детские площадки и обилие зелени — это лишь несколько причин, чтобы жить здесь. Все необходимые объекты для комфортного проживания находятся всего в пятнадцати минутах ходьбы, что позволяет избегать пробок и наслаждаться удобствами города.

Комплекс будет оснащен почтоматом и станциями зарядки электромобилей. Смартфон может открыть ворота гаража, вызвать лифт и впустить в квартиру семью, которая забыла ключи. Современные системы Life Services и Smart облегчают повседневную жизнь жителей.

Проект комплекса был разработан известным архитектурным бюро и состоит из нескольких этапов, предлагая разнообразные квартиры — как для тех, кто ищет новое место для проживания, так и для инвесторов и клиентов премиум-класса. В здании находится коворкинг-зона, солнечные панели, двухуровневый подземный гараж, а также большие балконы в каждой квартире площадью от 4 до 7 м². На территории комплекса также много зелени и велопарковка.

Преимущества покупки с Etalon Estate Group:

  • Подбор наилучшего варианта в соответствии с индивидуальными потребностями клиента
  • Сопровождение сделки на всех этапах индивидуальным агентом 24/7, включая послепродажное обслуживание
  • Поддержка в получении ипотечного кредита с обслуживанием у кредитного консультанта
  • Возможность выполнения отделки под ключ
  • Возможность удаленного обслуживания
  • Обслуживание на языке клиента.

Приглашаем ознакомиться с предложением и воспользоваться возможностью поселиться в этом уникальном месте в Познани.

Местонахождение на карте

Познань, Польша

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Новости застройщика

30.04.2024
Есть ли еще недорогая недвижимость в Польше? Обзор текущих цен и ипотечных ставок в интервью с экспертом
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Квартира в новостройке Жилой комплекс в престижном районе города
Познань, Польша
от
$113,165
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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