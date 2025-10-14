  1. Realting.com
Жилой комплекс Osiedle Młodych Dębów

Kolonia Warszawska, Польша
от
$206,564
НДС
;
13
ID: 19960
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Польша
  • Область / штат
    Мазовецкое воеводство
  • Район
    Пясечинский повят
  • Город
    gmina Lesznowola
  • Деревня
    Kolonia Warszawska

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

О комплексе

КОМПЛЕКС «МОЛОДЫЕ ДУБЫ» - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Добро пожаловать - новый комплекс двухкомнатных домов на продажу. В каждом доме пять или четыре комнаты:

первый этаж: гостиная, мини-кухня, туалет, гостевая комната/офис, техническое помещение

второй этаж: три комнаты, ванная комната (на втором этаже нет наклонных потолков - комнаты имеют полную высоту)

мансарда: неиспользуемые помещения - будут использоваться как складские помещения.

Дом продается как жилая единица.

За домом сад - экспозиция на восток или запад.

Перед домом парковочные места для двух автомобилей (за дополнительную плату).

Огороженная территория, контролируемый вход - домофоны в каждом блоке.

Каждый дом с собственным огороженным садом. 

Дома будут построены из керамики - керамического пустотелого кирпича.

Изолированы минеральной ватой,

Окна с тройным остеклением, 

Полы с подогревом во всех комнатах.

Отопление дома: экономичный воздушный тепловой насос.

Канализация, водоснабжение

Мы также предлагаем отделку каждого ДОМА ПОД КЛЮЧ.

Если вы будете брать кредит - предлагаем помощь нашего кредитного консультанта. 

Строительство усадьбы будет завершено к концу 2025 года. 

Расположение: Стефаново, улица Повшехна.

В окрестностях есть магазины, детский сад, рядом школа.

Большой лес в нескольких минутах ходьбы. 

В шаговой доступности остановки нескольких автобусов ZTM (в том числе 727, 737, 728, L-4). Близкий и быстрый доступ к новому маршруту S7 - который доставит вас в Варшаву за 15 минут.

Возможна покупка для нерезидентов ЕС - без разрешения Министерства.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 90.0
Цена за м², USD 2,326
Цена квартиры, USD 209,375

Местонахождение на карте

Kolonia Warszawska, Польша

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Показать контакты
