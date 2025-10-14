Жилой комплекс Osiedle Młodych Dębów

КОМПЛЕКС «МОЛОДЫЕ ДУБЫ» - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Добро пожаловать - новый комплекс двухкомнатных домов на продажу. В каждом доме пять или четыре комнаты:

первый этаж: гостиная, мини-кухня, туалет, гостевая комната/офис, техническое помещение

второй этаж: три комнаты, ванная комната (на втором этаже нет наклонных потолков - комнаты имеют полную высоту)

мансарда: неиспользуемые помещения - будут использоваться как складские помещения.

Дом продается как жилая единица.

За домом сад - экспозиция на восток или запад.

Перед домом парковочные места для двух автомобилей (за дополнительную плату).

Огороженная территория, контролируемый вход - домофоны в каждом блоке.

Каждый дом с собственным огороженным садом.

Дома будут построены из керамики - керамического пустотелого кирпича.

Изолированы минеральной ватой,

Окна с тройным остеклением,

Полы с подогревом во всех комнатах.

Отопление дома: экономичный воздушный тепловой насос.

Канализация, водоснабжение

Мы также предлагаем отделку каждого ДОМА ПОД КЛЮЧ.

Если вы будете брать кредит - предлагаем помощь нашего кредитного консультанта.

Строительство усадьбы будет завершено к концу 2025 года.

Расположение: Стефаново, улица Повшехна.

В окрестностях есть магазины, детский сад, рядом школа.

Большой лес в нескольких минутах ходьбы.

В шаговой доступности остановки нескольких автобусов ZTM (в том числе 727, 737, 728, L-4). Близкий и быстрый доступ к новому маршруту S7 - который доставит вас в Варшаву за 15 минут.

Возможна покупка для нерезидентов ЕС - без разрешения Министерства.