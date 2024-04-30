Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру

Мы предлагаем вам уникальную возможность поселиться в современном жилом комплексе, созданном для тех, кто любит жить в центре города.



Комплекс будущего

Расположенный на территории бывших кавалерийских казарм площадью 5,5 гектаров, это многофункциональный проект, включающий 857 квартир, офисные здания и зоны отдыха и услуг. Это место, полное энергии, идеально подходит для тех, кто ценит жизнь в городе.



Комфорт и функциональность

Мы предлагаем квартиры с 1, 2, 3 и 4 комнатами, площадью от 25 до 130 м², с высотой потолков от 2,6 до 3 метров.



Удобное расположение

Это место с отличной транспортной доступностью. Всего за 10 минут пешком можно добраться до Международного Выставочного центра и Главного железнодорожного и автобусного вокзала. В непосредственной близости находятся парки, такие как Парк Вильсона с самой большой в Европе Пальмовой оранжереей, Парк Каспровича и Старый Зоопарк. Рядом также расположены рестораны, кафе, культурные объекты и многочисленные точки обслуживания, что позволяет наслаждаться городской жизнью каждый день.



Устойчивое развитие и экология

Проект реализуется в соответствии с принципами устойчивого развития. Здания будут оснащены фотоэлектрическими установками и тепловыми насосами, а для полива зелёных зон будет использоваться дождевой водосбор.



План проекта

На территории площадью 5,5 гектаров будет построено 12 новых зданий, а пять исторических зданий будут отреставрированы. Окончание реализации всего проекта планируется на конец 2029 года.



В продаже: Этап I

В рамках первого этапа будут построены четыре уютных, четырехэтажных жилых здания с коммерческими помещениями на первом этаже и подземным гаражом.



Срок передачи ключей для здания B6: IV квартал 2025 года

Срок передачи ключей для зданий B10, B11 и B11’;: I квартал 2026 года

Цены на парковочные места и кладовые:



Парковочное место: 60 000,00 - 65 000,00 zł

Парковочное место с возможностью подключения зарядного устройства: 65 000,00 zł

Парковочное место Premium: 75 000,00 zł

Парковочное место Premium с возможностью подключения зарядного устройства: 80 000,00 zł

Кладовая: 7 000,00 zł/м²



Парковочные места предлагаются только для квартир площадью более 40 м². Покупка парковочного места и кладовой не является обязательной.



Преимущества покупки с Etalon Estate Group:



Подбор лучшего варианта по индивидуальным потребностям клиента.

Сопровождение сделки на всех этапах персональным агентом 24/7, включая послепродажное обслуживание.

Помощь в получении ипотечного кредита с сопровождением у кредитного консультанта.

Возможность выполнения отделки под ключ.

Возможность удаленного обслуживания.



Приглашаем вас ознакомиться с нашим предложением и воспользоваться возможностью жить в уникальном месте в Познани.





Наталья Зайцева

Etalon Estate Group

www.etalon-estate.pl