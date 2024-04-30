  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Познань
  Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру

Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру

Познань, Польша
от
$116,483
НДС
27.10.2025
$116,483
19.05.2024
$109,412
;
9
ID: 19761
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Польша
  • Область / штат
    Великопольское воеводство
  • Город
    Познань

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

О комплексе

Мы предлагаем вам уникальную возможность поселиться в современном жилом комплексе, созданном для тех, кто любит жить в центре города.

Комплекс будущего
Расположенный на территории бывших кавалерийских казарм площадью 5,5 гектаров, это многофункциональный проект, включающий 857 квартир, офисные здания и зоны отдыха и услуг. Это место, полное энергии, идеально подходит для тех, кто ценит жизнь в городе.

Комфорт и функциональность
Мы предлагаем квартиры с 1, 2, 3 и 4 комнатами, площадью от 25 до 130 м², с высотой потолков от 2,6 до 3 метров.

Удобное расположение
Это место с отличной транспортной доступностью. Всего за 10 минут пешком можно добраться до Международного Выставочного центра и Главного железнодорожного и автобусного вокзала. В непосредственной близости находятся парки, такие как Парк Вильсона с самой большой в Европе Пальмовой оранжереей, Парк Каспровича и Старый Зоопарк. Рядом также расположены рестораны, кафе, культурные объекты и многочисленные точки обслуживания, что позволяет наслаждаться городской жизнью каждый день.

Устойчивое развитие и экология
Проект  реализуется в соответствии с принципами устойчивого развития. Здания будут оснащены фотоэлектрическими установками и тепловыми насосами, а для полива зелёных зон будет использоваться дождевой водосбор.

План проекта
На территории площадью 5,5 гектаров будет построено 12 новых зданий, а пять исторических зданий будут отреставрированы. Окончание реализации всего проекта планируется на конец 2029 года.

В продаже: Этап I
В рамках первого этапа будут построены четыре уютных, четырехэтажных жилых здания с коммерческими помещениями на первом этаже и подземным гаражом.

Срок передачи ключей для здания B6: IV квартал 2025 года
Срок передачи ключей для зданий B10, B11 и B11’;: I квартал 2026 года
Цены на парковочные места и кладовые:

Парковочное место: 60 000,00 - 65 000,00 zł
Парковочное место с возможностью подключения зарядного устройства: 65 000,00 zł
Парковочное место Premium: 75 000,00 zł
Парковочное место Premium с возможностью подключения зарядного устройства: 80 000,00 zł
Кладовая: 7 000,00 zł/м²

Парковочные места предлагаются только для квартир площадью более 40 м². Покупка парковочного места и кладовой не является обязательной.

Преимущества покупки с Etalon Estate Group:
 

  • Подбор лучшего варианта по индивидуальным потребностям клиента.
  • Сопровождение сделки на всех этапах персональным агентом 24/7, включая послепродажное обслуживание.
  • Помощь в получении ипотечного кредита с сопровождением у кредитного консультанта.
  • Возможность выполнения отделки под ключ.
  • Возможность удаленного обслуживания.


Приглашаем вас ознакомиться с нашим предложением и воспользоваться возможностью жить в уникальном месте в Познани.


Наталья Зайцева
Etalon Estate Group
www.etalon-estate.pl

Местонахождение на карте

Познань, Польша
Образование
Здравоохранение

Задайте все интересующие вопросы
Назад
