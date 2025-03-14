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Таунхаус Botanica Konstancja

Констанцин-Езёрна, Польша
от
$583,533
от
$2,372/м²
;
10
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ID: 39821
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Польша
  • Область / штат
    Мазовецкое воеводство
  • Район
    Пясечинский повят
  • Город
    gmina Konstancin Jeziorna
  • Город
    Констанцин-Езёрна
  • Адрес
    Wczasowa, 64

О комплексе

Перевод
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Botanica Konstancja - это интимное, закрытое поместье роскошных полуотдельных односемейных домов, построенных по стандартам премиум-класса, расположенное по адресу 64 Wczasowa Street в престижном городе Констанчин-Джезиорна (всего в 30 минутах от центра Варшавы).

Разработанный Citybud, проект выделяется своей уникальной архитектурой, продуманными планировками и непосредственной близостью к Ботаническому саду PAS в Поусине.

Основные преимущества усадьбы Ботаника Констанция:

  • Просторные дома общей площадью от 246 м2 до 260 м2, с частными садами и интегрированным гаражом на два автомобиля.

  • Уникальная гостиная высотой до 6 метров и большие панорамные окна, которые наполняют интерьер естественным светом.

  • Функциональный макет: Наземный этаж с жилой зоной, первый этаж с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, плюс дополнительное мансардное пространство (приблизительно 78 м2) для индивидуального расположения.

  • Большие террасы и частные сады, обеспечивающие конфиденциальность и много места для отдыха на открытом воздухе.

  • Отличное расположение: Близость к Американской школе Варшавы (2 км), спортивные сооружения, башня для выпускников и быстрый доступ в Варшаву.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Дом
Площадь, м² 246.9
Цена за м², USD 2,657
Цена квартиры, USD 655,806

Местонахождение на карте

Констанцин-Езёрна, Польша
Еда и напитки

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Таунхаус Botanica Konstancja
Констанцин-Езёрна, Польша
от
$583,533
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