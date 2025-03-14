Таунхаус Botanica Konstancja

Botanica Konstancja - это интимное, закрытое поместье роскошных полуотдельных односемейных домов, построенных по стандартам премиум-класса, расположенное по адресу 64 Wczasowa Street в престижном городе Констанчин-Джезиорна (всего в 30 минутах от центра Варшавы).

Разработанный Citybud, проект выделяется своей уникальной архитектурой, продуманными планировками и непосредственной близостью к Ботаническому саду PAS в Поусине.

Основные преимущества усадьбы Ботаника Констанция: