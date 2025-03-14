Таунхаус Botanica Konstancja

Botanica Konstancja - это интимное, закрытое поместье роскошных полуотдельных односемейных домов, построенных по стандартам премиум-класса, расположенное по адресу 64 Wczasowa Street в престижном городе Констанчин-Джезиорна (всего в 30 минутах от центра Варшавы).
Разработанный Citybud, проект выделяется своей уникальной архитектурой, продуманными планировками и непосредственной близостью к Ботаническому саду PAS в Поусине.
Основные преимущества усадьбы Ботаника Констанция:
Просторные дома общей площадью от 246 м2 до 260 м2, с частными садами и интегрированным гаражом на два автомобиля.
Уникальная гостиная высотой до 6 метров и большие панорамные окна, которые наполняют интерьер естественным светом.
Функциональный макет: Наземный этаж с жилой зоной, первый этаж с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, плюс дополнительное мансардное пространство (приблизительно 78 м2) для индивидуального расположения.
Большие террасы и частные сады, обеспечивающие конфиденциальность и много места для отдыха на открытом воздухе.
Отличное расположение: Близость к Американской школе Варшавы (2 км), спортивные сооружения, башня для выпускников и быстрый доступ в Варшаву.