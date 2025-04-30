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Приглашаем Вас на продажу - новые, готовые, полуотдельные дома. PURCHASE FROM DEVELOPER - NO PCC AND NO COMMISSIONДома от застройщика будут поставляться в стандарте застройщика, т.е. интерьеры будут готовы самостоятельно или с индивидуальным вариантом отделки под ключ (первая консультация с …
Приглашаем приобрести квартиры от Застройщика с сопровождением Агенции – Без налога PCC! Без комиссии Агенции.
Срок сдачи 4Q 2026 г. Цены: 653 000 zł - 2 579 000 zł
Минималистичный дом с 86 квартирами разной площади – от 26 до 139 кв.м. и планировки от 1 до 5 комнат. Инвестицию отлич…
Приглашаем приобрести квартиры от Застройщика с сопровождением Агенции – Без налога PCC! Без комиссии Агенции.
O ИНВЕСТИЦИИ
Срок сдачи конец 2024 г.
Доступно всего лишь несколько квартир
Цены: 448 227 zł - 676 592 zł
В доме 39 жилых апартаментов площадью от 24 м2 до 58,50 м2,…
Комплекс Mieszka I — это новая инвестиция, расположенная в Радзымине (20 km. от центра Варшавы), Новые квартиры будут расположены в 16 односемейных, двухквартирных рядных домах. В предложении представлены квартиры площадью от 69 до 120 м2, Проект будет реализован вместе с необходимой инфраст…
ПОКУПАТЕЛЬ НЕ ПЛАТИТ КОМИССИЮ!
Предлагаем дома с участками в новой инвестиции недалеко от Варшавы.
Современные, тщательно спроектированные секционные дома, обеспечивающие комфорт и уединение для всей семьи.
Предложение Идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты с …
Дом с 20 2-х этажными квартирами и 20 одноэтажными
Двухэтажные квартиры размером 112 м2-123 м2 + огород площадью от 45 м2 до 250 м2
20 квартир размером от 77 м2 - 87 м2 с балконами и террассой на крыше
Планируемая дата завершения: 2025-12-31
Тихий район с малоэтажной застройкой, р…
Остался 1 дом в продаже. ( Всего в комплексе 13 домов).
Комфортабельный дом с 3 спальнями, большой гостиной, гаражом и участком 350 м2
дом - 122 м2; участок - 350 м2
Сдача - декабрь 2024 г.
Жилой комплекс Spring Park – это сочетание прекрасного расположения и комфортного жилого про…
Воля – современный и самодостаточный район Варшавы, полный жизни и достопримечательностей.
Предлагаемая инвестиция отличается оригинальным архитектурным решением в виде блока с каскадным расположением. Верхняя часть здания, характерная башня, являющаяся символом современности, оригинально…
КОМПЛЕКС «МОЛОДЫЕ ДУБЫ» - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Добро пожаловать - новый комплекс двухкомнатных домов на продажу. В каждом доме пять или четыре комнаты:
первый этаж: гостиная, мини-кухня, туалет, гостевая комната/офис, техническое помещение
второй этаж: три комнаты, ванная ком…
Название комплекса, расположенного в варшавском районе Раков, отсылает к шведскому слову, символизирующему тишину и гармонию. Эти новые квартиры в варшавском районе Влохи представляют собой инвестицию, которая включает в себя два тщательно спроектированных здания, трех- и семиэтажные, а такж…
Апартменты премиум класса в самом центре Варшавы !
Приглашаю приобрести апартаменты в новой инвестиции на одной из самых престижных улиц Варшавы, недалеко от небоскреба Varso Tower.
Современная инвестиция с вневременной архитектурой, состоящая из 2 современных зданий.
На крыше одного …
СТАРТ ПРОДАЖ!
Новая инвестиция на Праге Полудне!
Современное здание на 104 квартиры разной площади. Инвестицию отличает привлекательная отделка медных оттенков, которая подчеркивает уникальный характер инвестиции.
Преимущества инвестиции:
• Жилой дом – всего 104 квартиры
• Квартиры …
Срок сдачи 3Q 2026
Цены: 680 900 zł - 1 100 000 zł
О ИНВЕСТИЦИИ
Во Влохах будет построено 85 квартир.
Плюсом является, прежде всего, расположение. Он будет построен недалеко от главной артерии Варшавы – Аллеи Иерусалимских, от которой можно дойти до вокзала и всего за 15 мину…
Срок сдачи май 2024 г.
Цены: 402 868 zł - 780 570 zł
ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИИ:
Малоэтажные 3-х этажные дома, здания по модульной деревянной технологии, экологичной и дружественной к жителям
Современные 1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры площадью от 25 до ок. 68 м2
Низкие эксплуатационные…
Lipkowski Zakatek - это жилой комплекс из 4 дуплексных зданий ( 8 домов ), расположенный в 10 минутах от Варшавы и граничащий с национальным парком Кампинос.
В настоящее время в продаже - 4 дома, с датой завершения в июне 2024 года. Мы предлагаем бесплатные адаптации.
Современная архит…
Сдача: 4Q 2024
Цены: 646 100 zł - 1 549 400 zł
Новые квартиры на продажу в варшавском районе Гоцлав — проект студии nsMoon.
Целью архитекторов было создание комфортных и спокойных условий жизни для будущих жильцов инвестиционного объекта. Второй идеей концептуальной работы было при…
Квартиры расположены в одном из самых популярных районов Варшавы – Воля.
Новый этап является частью поместья и включает в себя 136 квартир площадью от 28 м2 до 96 м2. Каждый из них имеет балкон, террасу, лоджию или сад.
Есть также квартиры с большими угловыми крытыми балконами, идеально по…