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Продажа новостроек в Мазовецком воеводстве

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Вилла QHOUSE
Вилла QHOUSE
Варшава, Польша
от
$400,054
Количество этажей 2
Площадь 147–148 м²
2 объекта недвижимости 2
Приглашаем Вас на продажу - новые, готовые, полуотдельные дома. PURCHASE FROM DEVELOPER - NO PCC AND NO COMMISSIONДома от застройщика будут поставляться в стандарте застройщика, т.е. интерьеры будут готовы самостоятельно или с индивидуальным вариантом отделки под ключ (первая консультация с …
Агентство
James House
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Клубный дом Новость - СТАРТ ПРОДАЖ - Варшава Влохы
Клубный дом Новость - СТАРТ ПРОДАЖ - Варшава Влохы
Варшава, Польша
от
$165,451
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Приглашаем приобрести квартиры от Застройщика с сопровождением Агенции – Без налога PCC! Без комиссии Агенции. Срок сдачи 4Q 2026 г.   Цены: 653 000 zł - 2 579 000 zł Минималистичный дом с 86 квартирами разной площади – от 26 до 139 кв.м. и планировки от 1 до 5 комнат. Инвестицию отлич…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Апарт - отель Апарт - отель Регулы
Апарт - отель Апарт - отель Регулы
Radzyminek, Польша
от
$111,497
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Приглашаем приобрести квартиры от Застройщика с сопровождением Агенции – Без налога PCC! Без комиссии Агенции.  O ИНВЕСТИЦИИ Срок сдачи конец 2024 г. Доступно всего лишь несколько квартир Цены: 448 227 zł - 676 592 zł В доме 39 жилых апартаментов площадью от 24 м2 до 58,50 м2,…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Коттеджный поселок Новые квартиры от застройщика в Радзимине
Коттеджный поселок Новые квартиры от застройщика в Радзимине
Радзымин, Польша
от
$144,421
Количество этажей 2
Комплекс Mieszka I — это новая инвестиция, расположенная в Радзымине (20 km. от центра Варшавы), Новые квартиры будут расположены в 16 односемейных, двухквартирных рядных домах. В предложении представлены квартиры площадью от 69 до 120 м2, Проект будет реализован вместе с необходимой инфраст…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Коттеджный поселок Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Коттеджный поселок Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Сломин, Польша
от
$235,303
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
ПОКУПАТЕЛЬ НЕ ПЛАТИТ КОМИССИЮ! Предлагаем дома с участками в новой инвестиции недалеко от Варшавы. Современные, тщательно спроектированные секционные дома, обеспечивающие комфорт и уединение для всей семьи. Предложение Идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты с …
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Многоквартирный жилой дом Дом с 2-х этажными квартирами, гараж и огород
Многоквартирный жилой дом Дом с 2-х этажными квартирами, гараж и огород
Пястув, Польша
от
$206,497
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Дом с 20 2-х этажными квартирами и 20 одноэтажными Двухэтажные квартиры размером 112 м2-123 м2 + огород площадью от 45 м2 до 250 м2 20 квартир размером от 77 м2 - 87 м2 с балконами и террассой на крыше Планируемая дата завершения: 2025-12-31 Тихий район с малоэтажной застройкой, р…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Коттеджный поселок Комфортабельный дом с 3 спальнями и участком
Коттеджный поселок Комфортабельный дом с 3 спальнями и участком
Лящки, Польша
от
$302,777
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Остался 1 дом в продаже. ( Всего в комплексе 13 домов). Комфортабельный дом с 3 спальнями, большой гостиной, гаражом и участком 350 м2 дом - 122 м2; участок - 350 м2 Сдача - декабрь 2024 г. Жилой комплекс Spring Park – это сочетание прекрасного расположения и комфортного жилого про…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Клубный дом Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Клубный дом Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Варшава, Польша
от
$134,459
Год сдачи 2026
Количество этажей 15
Воля – современный и самодостаточный район Варшавы, полный жизни и достопримечательностей. Предлагаемая инвестиция отличается оригинальным архитектурным решением в виде блока с каскадным расположением. Верхняя часть здания, характерная башня, являющаяся символом современности, оригинально…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Жилой комплекс Osiedle Młodych Dębów
Жилой комплекс Osiedle Młodych Dębów
Stefanowo, Польша
от
$198,073
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 90 м²
1 объект недвижимости 1
КОМПЛЕКС «МОЛОДЫЕ ДУБЫ» - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Добро пожаловать - новый комплекс двухкомнатных домов на продажу. В каждом доме пять или четыре комнаты: первый этаж: гостиная, мини-кухня, туалет, гостевая комната/офис, техническое помещение второй этаж: три комнаты, ванная ком…
Агентство
James House
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Жилой комплекс Варшава Раков - СТАРТ ПРОДАЖ!
Жилой комплекс Варшава Раков - СТАРТ ПРОДАЖ!
Варшава, Польша
от
$125,918
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Название комплекса, расположенного в варшавском районе Раков, отсылает к шведскому слову, символизирующему тишину и гармонию. Эти новые квартиры в варшавском районе Влохи представляют собой инвестицию, которая включает в себя два тщательно спроектированных здания, трех- и семиэтажные, а такж…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Многоквартирный жилой дом Апартменты премиум класса в самом центре Варшавы !
Многоквартирный жилой дом Апартменты премиум класса в самом центре Варшавы !
Варшава, Польша
от
$272,901
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Апартменты премиум класса в самом центре Варшавы ! Приглашаю приобрести апартаменты в новой инвестиции на одной из самых престижных улиц Варшавы, недалеко от небоскреба Varso Tower. Современная инвестиция с вневременной архитектурой, состоящая из 2 современных зданий. На крыше одного …
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Многоквартирный жилой дом СТАРТ ПРОДАЖ! Новая инвестиция на Праге Полудне!
Многоквартирный жилой дом СТАРТ ПРОДАЖ! Новая инвестиция на Праге Полудне!
Варшава, Польша
от
$126,702
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
СТАРТ ПРОДАЖ! Новая инвестиция на Праге Полудне! Современное здание на 104 квартиры разной площади. Инвестицию отличает привлекательная отделка медных оттенков, которая подчеркивает уникальный характер инвестиции. Преимущества инвестиции: • Жилой дом – всего 104 квартиры • Квартиры …
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Жилой комплекс СТАРТ ПРОДАЖ - Варшава - Влохы
Жилой комплекс СТАРТ ПРОДАЖ - Варшава - Влохы
Варшава, Польша
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Срок сдачи  3Q 2026  Цены: 680 900 zł - 1 100 000 zł О ИНВЕСТИЦИИ Во Влохах будет построено 85 квартир. Плюсом является, прежде всего, расположение. Он будет построен недалеко от главной артерии Варшавы – Аллеи Иерусалимских, от которой можно дойти до вокзала и всего за 15 мину…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Коттедж Сегменты с гаражом и огородом
Коттедж Сегменты с гаражом и огородом
Гродзиск-Мазовецкий, Польша
от
$207,764
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Инвестиция расположена в Гродзиске-Мазовецком. Состоит из двух двухквартирных двухквартирных домов. Все дома имеют полезную площадь 109 м2, имеют собственный гараж и участок.
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Жилой комплекс Квартиры от застройщика Варшава-БЕЗ КОМИССИИ
Жилой комплекс Квартиры от застройщика Варшава-БЕЗ КОМИССИИ
Варшава, Польша
от
$102,108
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Срок сдачи май 2024 г. Цены: 402 868 zł - 780 570 zł ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИИ: Малоэтажные 3-х этажные дома, здания по модульной деревянной технологии, экологичной и дружественной к жителям Современные 1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры площадью от 25 до ок. 68 м2 Низкие эксплуатационные…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Жилой комплекс Lipkowski Zakatek II
Жилой комплекс Lipkowski Zakatek II
Lipkow, Польша
от
$324,712
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Lipkowski Zakatek - это жилой комплекс из 4 дуплексных зданий ( 8 домов ), расположенный в 10 минутах от Варшавы и граничащий с национальным парком Кампинос. В настоящее время в продаже - 4 дома, с датой завершения в июне 2024 года. Мы предлагаем бесплатные адаптации. Современная архит…
Застройщик
Lipkowski Zakatek
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Жилой квартал Квартиры от Застройщика на Варшавским Гославю
Жилой квартал Квартиры от Застройщика на Варшавским Гославю
Варшава, Польша
от
$163,702
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Сдача: 4Q 2024 Цены: 646 100 zł - 1 549 400 zł Новые квартиры на продажу в варшавском районе Гоцлав — проект студии nsMoon. Целью архитекторов было создание комфортных и спокойных условий жизни для будущих жильцов инвестиционного объекта. Второй идеей концептуальной работы было при…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Жилой квартал Новостройка - в самом популярным районе Варшавы – Воля.
Жилой квартал Новостройка - в самом популярным районе Варшавы – Воля.
Варшава, Польша
от
$186,942
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Квартиры расположены в одном из самых популярных районов Варшавы – Воля. Новый этап является частью поместья и включает в себя 136 квартир площадью от 28 м2 до 96 м2. Каждый из них имеет балкон, террасу, лоджию или сад. Есть также квартиры с большими угловыми крытыми балконами, идеально по…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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