  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Tarnowo Podgorne

Продажа новостроек в gmina Tarnowo Podgorne

дома
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Таунхаус Lusowo
Таунхаус Lusowo
Таунхаус Lusowo
Lusowo, Польша
от
$243,930
НДС
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Агентство
Etalon Estate Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
На карте
Realting.com
Перейти