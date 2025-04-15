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Продажа новостроек в gmina Kleszczewo

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Жилой комплекс Квартиры в пригороде Познани
Жилой комплекс Квартиры в пригороде Познани
Kleszczewo, Польша
от
$59,585
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Kleszczewo Park - это инвестиционный проект, который своей функциональностью и расположением удовлетворит ожидания даже самых требовательных жителей. Строительство комплекса Kleszczewo Park было разделено на несколько этапов. Комфорт и удобство: Здания с лифтами и кладовыми. Близо…
Агентство
Etalon Estate Group
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Агентство
Etalon Estate Group
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