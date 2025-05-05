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Poznań, 124 mieszkania w 3 nowoczesnych pięciokondygnacyjnych budynkach.
Mieszkania o powierzchniach od 26 do 105 m2.
Apartamenty będą miały zróżnicowaną strukturę:
Kompaktowe kawalerki idealne dla młodych,
2 i 3-pokojowe mieszkania świetne dla rodzin,
4-pokojowe apartamen…
4
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Агентство
Etalon Estate Group
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Osiedle Mateckiego это идеальное расположение объекта, близко к центру города, и одновременно тихое и спокойное место. Множество зеленых территорий вокруг близко школы, детские сады, супермаркеты, аптеки.
Всего 20 минут езды до международного аэропорта, рядом торговые центры Plaza и Galer…
3
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Агентство
Etalon Estate Group
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Этот престижный жилой комплекс предлагает разнообразные квартиры, идеально подходящие как для одиноких людей, так и для семей. Выбирайте из функциональных студий, 2- и 3-комнатных квартир, а также роскошных апартаментов с террасами, которые удовлетворят даже самых требовательных покупателей.…
1
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Агентство
Etalon Estate Group
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Современный жилой комплекс, в тихой и зелёной части Познани. Будет введён в эксплуатацию уже в I квартале 2024 года. Расположен в районе ул. Selawy в районе Нарамовице, недалеко от природного заповедника Журавинец в близи реки Варта.
До центра Познани всего 15 минут на машине, рядом оста…
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Etalon Estate Group
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Мы предлагаем вам уникальную возможность поселиться в современном жилом комплексе, созданном для тех, кто любит жить в центре города.
Комплекс будущего
Расположенный на территории бывших кавалерийских казарм площадью 5,5 гектаров, это многофункциональный проект, включающий 857 квартир, …
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Агентство
Etalon Estate Group
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Приглашаем вас в современный и зеленый уголок Познани! Наш жилой комплекс, расположенный на восточном берегу Варты, предлагает идеальное сочетание городского комфорта и близости к природе. Место, находящееся в одном из крупнейших зеленых районов города, станет идеальным выбором для тех, кто …
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Агентство
Etalon Estate Group
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Мы представляем эксклюзивный проект премиум-класса в самом центре Познани, сочетающий высококачественное исполнение, окружение с зелеными зонами и элегантные интерьеры. Это отличная возможность для тех, кто ищет роскошное место для жизни, а также для инвесторов, заинтересованных в стабильных…
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Агентство
Etalon Estate Group
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Жилой комплекс расположен в престижном районе города Познань, ул. Wągrowska, рядом с живописным парком, недалеко от центра города.
Квартиры будут оснащены современной функцией "умный дом", и противосмоговой защитой, что особенно актуально в крупных городах.
Два больших паркинга - под…
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Агентство
Etalon Estate Group
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Ищете идеальное место для жизни или инвестиций? Восхитительная возможность ждет вас на пересечении улиц Яницкого и Домбровского в престижном районе Познани - Ежице. Проект был создан с заботой о комфорте жителей, предлагая самодостаточный город в городе, где можно наслаждаться повседневной ж…
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Агентство
Etalon Estate Group
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