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Таунхаус Hygge Marina, Этап 2

Jantar, Польша
от
$137,606
НДС
от
$2,857/м²
;
4
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Интерактивный каталог
ID: 38143
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Польша
  • Область / штат
    Поморское воеводство
  • Район
    Новодвурский повят
  • Город
    gmina Stegna
  • Деревня
    Jantar
  • Адрес
    Wypoczynkowa, 10

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Интерактивный каталог

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 48.0 – 64.6
Цена за м², USD 3,342 – 4,679
Цена квартиры, USD 160,429 – 285,003
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 69.9 – 75.0
Цена за м², USD 3,342 – 4,546
Цена квартиры, USD 250,671 – 317,731

Местонахождение на карте

Jantar, Польша
Еда и напитки

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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