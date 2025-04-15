  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Stare Babice

Продажа новостроек в gmina Stare Babice

квартиры
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Lipkowski Zakatek II
Жилой комплекс Lipkowski Zakatek II
Lipkow, Польша
от
$324,712
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Lipkowski Zakatek - это жилой комплекс из 4 дуплексных зданий ( 8 домов ), расположенный в 10 минутах от Варшавы и граничащий с национальным парком Кампинос. В настоящее время в продаже - 4 дома, с датой завершения в июне 2024 года. Мы предлагаем бесплатные адаптации. Современная архит…
Застройщик
Lipkowski Zakatek
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти