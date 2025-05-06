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Продажа новостроек в Малопольском воеводстве

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Жилой квартал Квартиры с зоной отдыха, аллеями
Жилой квартал Квартиры с зоной отдыха, аллеями
Краков, Польша
от
$95,944
Год сдачи 2023
Количество этажей 7
Площадь 500 м²
1 объект недвижимости 1
Приглашаем Вас приобрести квартиру в Новостройке, в современном жилом комплексе, который обеспечит комфорт проживания и дружелюбное соседство. В центральной части комплекса будет разбит зеленый парк с зоной отдыха и аллеями. В настоящее время мы предлагаем 174 квартиры в корпусах В1 и В2 …
Агентство
LOCO REALE ESTATE
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Многоквартирный жилой дом NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Многоквартирный жилой дом NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Budzyn, Польша
от
$196,564
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Продается: УГЛОВАЯ ЧАСТЬ таунхауса в состоянии застройщика, ГОТОВ К ЗАСЕЛЕНИЮ, с участком 62 м2, в доме 3 этажа. К дому прилагается одно внешнее парковочное место., РАСПОЛОЖЕНИЕ И ЗДАНИЕ: Будзынь примерно в 200 м от озера в Крыспиньове, рядом с магазином Biedronka и другими торговыми и серв…
Агентство
Grupa Gamp
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