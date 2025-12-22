  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Новые дома

Новые виллы, коттеджные посёлки и дома в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

квартиры
31
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Вилла Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Вилла Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Вилла Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Вилла Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Показать все Вилла Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Вилла Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Аканту, Северный Кипр
от
$1,53 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 381 м²
1 объект недвижимости 1
Natulux — это элитный жилой комплекс в районе Кюк-Эренкёй, Турция, в котором особое внимание уделяется интеграции с окружающей природной красотой. Основные характеристики: Превосходное расположение: на скале с потрясающим видом на море на 270 градусов. Эксклюзивные виллы: 8 вилл в первом …
Агентство
Right way Group
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти