Администрация испанского города Табанера-де-Черрато, чье население составляет всего 142 человека, подала необычное объявление, сообщает Noticia.ru. В нем говорится о том, что любая семья с детьми, которая согласится переехать сюда на ПМЖ, получит в собственность новый особняк для проживания общей площадью 85 м². Новоселам также предлагается управление продуктовой лавкой, располагающейся на первом этаже дома.

Дом, который получат новые владельцы, представляет собой отреставрированный особняк. Его второй этаж отводится под жилую площадь. На первом предусматривается открытие продуктового магазина, который должен стать важной составляющей инфраструктуры для местного населения.

С ведением бизнеса новоселам обещает помочь администрация города. При этом сама семья должна обладать предприимчивостью, стремиться к переменам и уметь адаптироваться к новым условиям жизни в Кастилии. Еще одно важное требование — наличие детей. По словам мэра, это позволит городу Табанера претендовать на открытие местной школы.

После того как власти испанского городка выступили с необычным предложением, телефон мэрии едва не оборвался от звонков. Желающих переехать в Табанеру на ПМЖ оказалось более пяти сотен. В их числе не только сами испанцы, но и иностранные граждане. Например, стать жителями крошечного испанского поселения изъявили голландцы, французы, немцы, а также аргентинцы и уругвайцы.

Фото: Envato