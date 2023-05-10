Испания вслед за другими европейскими странами задумалась над судьбой национальной программы «Золотая виза». Пока есть два варианта: она либо подорожает, либо вовсе исчезнет.

Глава испанской левой партии Mas Pais Иньиго Эррехон заявил, что предварительно договорился с Министерством социального обеспечения о прекращении действия программы «Золотая виза». Чиновник утверждает, что данная программа не приносит выгоды национальной экономике и способствует выселению местного населения.

«Испанское гражданство нельзя купить», — отметил Эррехон, подчеркнув, что эта схема привела к «катастрофическому» росту цен на жилье и вытеснила местных жителей из их районов, не создав никаких новых рабочих мест. В дополнение к этому, лидер партии Mas Pais отмечает, что правительство Испании не проводит расследования источников финансирования приобретения недвижимости.

«Золотые визы» в Европе угасают? Причины и перспективы

Помимо отмены программы, правительство рассматривает еще один вариант — увеличение минимальной суммы инвестиций. Об этом сообщает газета El Pais. Переговоры продолжаются.

Напомним, что Испания ввела программу «Золотая виза» в 2013 году, чтобы стимулировать экономику страны. На данный момент гражданам стран, не входящих в ЕС, нужно инвестировать не менее €500,000 в соответствии с испанской программой — и тогда, они могут получить ВНЖ этой страны.

С начала существования программы до ноября 2022 года власти Испании выдали около 5000 таких виз, причем большая их часть досталась китайским инвесторам — 2263 визы, или 45% от общего числа.